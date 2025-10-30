AKTUELNO

ANELI I LUKA PLANIRAJU DETE!? Asmin žestoko ponizio Aneli zbog Lukinog sprdanja na račun DNK testa! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Aneli Ahmić.

Kriviš Amsina što hoće DNK, a danas si rekao u Pabu: "Ako mi rodiš dete, ide DNK", time si ponizio još više Aneli.

- Ja sam rekao po ovome što dolazi da i ja treba da tražim DNK - rekao je Luka.

- Rekao je kroz šalu na konto toga što je Asmin tražio DNK. To je njegova šala i ja mu nisam uzela za ozbiljno - rekla je Aneli.

- Ovo ako se našalim je najmorbidnije, a ako otac traži DNK je dobro - rekao je Luka.

- Niko nju ne može da ponizi kao ona sama sebe. Dozvolila je svom momku da se sprda na ovaj račun, sama sebe ponižava - rekao je Asmin.

- On nije mislio da sad pravi dete. Mi nismo ni završili neku noć jer nas je Uroš prekinuo - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

