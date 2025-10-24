OVO JE BILA ISKRENA LJUBAV! Šok preokret: Asmin dao blagoslov Aneli i Janjušu, ona sve prebacila na Luku (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao ljubavni klip Aneli i Janjuša.

- Ja sam znao da je to iskrena ljubav. Bila je i zdrava, ali ja njemu nisam ništa psovao. Ona je na početku terala inat meni, pa se zaljubila u njega. Nek smo bili dve godine, ja sam je četiri puta u usta poljubio. Mislim da još uvek postoje emocije sa njegove i njene strane. Nju je bolelo uvo za Luku, gledala je klip - rekao je Asmin.

- Gledala sam, čak sam se i smeškala - rekla je Aneli.

- Jeste bila velika ljubav - rekla je Ivana.

- I sa mnom i Lukom je velika - rekla je Aneli.

- Ovo je lakrdija. Janjuš nije dozvolio da se Nora koristi za reklamu. Dobio sam utisak da Anli više voli Vesnu nego Luku. Ona ovog momka pravi budalom. Ti njega koristiš. Treba mu još 25 dana da ga ostavi jer ne možeš da budeš odmah njegova žrtva - rekao je Asmin.

- Ona je njega poštovala - rekla je Ivana.

- Nikad mu nije izgovarala reći kao Luki. Kad je Aneli pričala ceo sto je ćutao jer su se bojali Janjuša. Ona voli autoritet i jake muškarce, a to od Luke nema - rekao je Asmin.

- Veće su njihove svađe bile - ubacio se Luka.

- Ne može biti veće dno nego da mu kažeš da mu fali nekolio centimetara da bude muškarac i da je bio bu*aš u zatvoru. Ti voliš Vesnu i Janjuša, a ne Luku. Ja ovu ljubav podržavam i ja ću da vam budem kum - rekao je Asmin.

- Ja sam i zaplakao. Družio sam se dosta sa njima. Ja sam i Luki govorio da je bila velika ljubav između Janjuša i Aneli. Ja verujem da je Aneli jako teška jer je u ovom prostoru imala čoveka kog je volela, pa joj se desio Luka. Kakvi su to dodiri i šetnje bili, nisu se razdvajali. Ta veza je započeta na zdravim temeljima, nije bilo treće osobe. Dugo su se muvali, bilo je lepo. U ovom prostoru se mnoge stvari dešavaju parovima, pa se desilo šta se desilo. Dok se ona sa Lukom cimala, mene je pitala za Janjuša. Oblačila je belo odelo i očekivala je Janjuša. Ubeđen sam da je on ušao prošle godine da bi bili zajedno. Je*ao ti vezu ako ti se zasniva na fanovima, nema tu ljubavi i podrške - rekao je Terza.

- Ja nikad ne bih podržala pomirenje Aneli i Janjuša - rekla je Matora.

- Ja ne navijam da se ona pomiri sa Janjušem, to je nemoguće. Jednom kad pukne - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić