Zadruga

Majka ima ćerku, a snima se dok... Asmin kipti od besa zbog Aneli, Dača misli da priprema teren da za sve okrivi Luku (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Au!

Asmin Durdžić seo je ispod trema sa Milenom Kačavendom, Minom Vrbaški i Dačom Virijevićem, te su tako opleli po Aneli Ahmić.

- Maja koja ima ćerku od četiri godine se snima dok se se*sa sa Likom iz Elite, daj bre - rekao je Asmin.

Ostavio si me kao kera i otišao u Ameriku: Aneli i Asmin OČI U OČI, izlazi sve na površinu, on je poziva da iznese dokaze: Neka se objavi jedna poruka

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli priprema unapred i izbacivanje - rekao je dača.

- Se sećaš kada mi je Zorica rekla da moja vagina kruži internetom, pa sam rekla da ću da je tužim - rekla je Kačavenda.

Saterana u ćošak: Nerio demantovao Aneline tvrdnje da ga je odgajala, ona se zapetljala skroz (VIDEO)

- Priprema teren da kaže da je Luka kriv posle, kako mogu fanovi da znaju da ima snimak da si se ti je*ala - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Svaka kopija bi da bude original: Maja obrisala patos s Aneli, demolirala je uvredama: Ja bih tužila hirurga, sigurno bih se obogatila! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

