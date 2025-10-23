Majka ima ćerku, a snima se dok... Asmin kipti od besa zbog Aneli, Dača misli da priprema teren da za sve okrivi Luku (VIDEO)

Au!

Asmin Durdžić seo je ispod trema sa Milenom Kačavendom, Minom Vrbaški i Dačom Virijevićem, te su tako opleli po Aneli Ahmić.

- Maja koja ima ćerku od četiri godine se snima dok se se*sa sa Likom iz Elite, daj bre - rekao je Asmin.

- Aneli priprema unapred i izbacivanje - rekao je dača.

- Se sećaš kada mi je Zorica rekla da moja vagina kruži internetom, pa sam rekla da ću da je tužim - rekla je Kačavenda.

- Priprema teren da kaže da je Luka kriv posle, kako mogu fanovi da znaju da ima snimak da si se ti je*ala - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić