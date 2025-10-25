AKTUELNO

Zadruga

DETE LIČI NA ŽIKU: Asmina opet proganja crv sumnje da nije Norin otac, Aneli popucala po šavovima zbog njegovog traženja DNK testa! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Bukti rat!

Asmin Durdžić poručio je Aneli Ahmić da želi test utvrđivanja očinstva, kako bi otkrio da li je on biološki Norin otac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nora sve više liči na Žiku, ja sam i ranije to želeo da uradim, ali sam se plašio saznanj, da posle ne napravim haos Aneli ku*vetini. Nikada mi Grofica nije dala da budem sam sa Norom, kako ne bih otišao i uradio DNK. Grofica mi je i sama rekla da mogu celu porodicu potencijalno da osramotim - rekao je Asmin.

- Gade jedan, sram da te bude. Ti dete ne voliš - kazala je Aneli.

- Moje pravo je da tražim DNK. Pre tri dana kada sam rekao da ne želim DNK test, Aneli je aplaudirala, sad se buni kada želim da ga uradim - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

