DETE LIČI NA ŽIKU: Asmina opet proganja crv sumnje da nije Norin otac, Aneli popucala po šavovima zbog njegovog traženja DNK testa! (VIDEO)

Bukti rat!
Asmin Durdžić poručio je Aneli Ahmić da želi test utvrđivanja očinstva, kako bi otkrio da li je on biološki Norin otac.
- Nora sve više liči na Žiku, ja sam i ranije to želeo da uradim, ali sam se plašio saznanj, da posle ne napravim haos Aneli ku*vetini. Nikada mi Grofica nije dala da budem sam sa Norom, kako ne bih otišao i uradio DNK. Grofica mi je i sama rekla da mogu celu porodicu potencijalno da osramotim - rekao je Asmin.
- Gade jedan, sram da te bude. Ti dete ne voliš - kazala je Aneli.
- Moje pravo je da tražim DNK. Pre tri dana kada sam rekao da ne želim DNK test, Aneli je aplaudirala, sad se buni kada želim da ga uradim - kazao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.