AKTUELNO

Zadruga

Brutalno rešetanje Mine Vrbaški! Repetirala vređalicu i žestokim prozivkama unakazila Aneli, pa tek najavila razotkrivanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi

- Devojka koja nije imala jedan argument da kaže Asminu na sve ovo što je on pričao prethodnih dana, ti ovde ne možeš biti žrtva već možeš da budeš popišana - rekla je Mina.

pročitajte još

Brutalne uvrede pale u zaborav: Aneli i Uroš se udružili u ratu protiv Alibabe, nakon svega stali jedno uz drugo! (VIDEO)

- Ti si priznala da si k*rva - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si k*rvetina koja je promenila lični opis - rekla je Mina.

- Mene bar nije mama terala da se k*rvam - rekla je Aneli.

- Mama izbaci njene slike od osam ujutru iz apartmana kad si bila nadr*girana i prešmrk*na - rekla je Mina.

pročitajte još

Ključa od ljubomore: Aneli napala Kačavendu zbog Janjuša, Milena raspalila nikad brutalniju vređalicu! (VIDEO)

- Ozbiljno? - upitala je Aneli.

- Ja jedva čekam da komentarišem sve, ti si jako svesna svega što ja mogu da kažem za tebe. Ova budaletina bolesna je došla da brani svoju sestru monstruma i ne znam kako nju nije sramota obzirom da je majka. Ona samo priča da nju ne interesuje, a zna da će propišati krv - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je trebala odmah da reši sa Asminom šta ima i da popriča sa Lukom. Očekivao sam da će biti ovako u njenoj raspravi sa Asminom, nije dala nikakav argument. Ja protiv nje nemam ništa, čak smo i dobri samo ona nema odgovore na njegovo rešetanje - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Pa mi smo i dalje u braku: Alibaba shvatio da mu je Aneli žena, brže-bolje je pozvao u krevet! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Radiš kao eskort dama u Parizu: Alibaba ubacio u petu i žestokim prozivkama urnisao advokaticu! (VIDEO)

Domaći

Kuja bez pedigrea: Zorica najavila brutalno raskrinkavanje Kačavende, pa otkrila prvu šok informaciju o njoj! (VIDEO)

Zadruga

Treba da držiš crveno slovo: Janjuš se pridružio Kačavendi i Anđelu, pa prozivkama urnisao Zoricu! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Kačavenda i Zorica zaratile kao nikad do sad, brutalnim prozivkama se rešavale međusobno! (VIDEO)

Zadruga

TI SI BLAM ZA ŽENSKI ROD: Asmin repetirao vređalicu, usmerio ka Vanji Prodanović, pa osuo rafal: KOSU NISI OPRALA DVADESET DANA! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Bebica raskrinkao tajne Aneli Ahmić, demolirao je žestokim uvredama, pa se umešao Lepi Mića! (VIDEO)