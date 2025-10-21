Brutalno rešetanje Mine Vrbaški! Repetirala vređalicu i žestokim prozivkama unakazila Aneli, pa tek najavila razotkrivanje! (VIDEO)

Bukti rat!
U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi
- Devojka koja nije imala jedan argument da kaže Asminu na sve ovo što je on pričao prethodnih dana, ti ovde ne možeš biti žrtva već možeš da budeš popišana - rekla je Mina.
- Ti si priznala da si k*rva - rekla je Aneli.
- Ti si k*rvetina koja je promenila lični opis - rekla je Mina.
- Mene bar nije mama terala da se k*rvam - rekla je Aneli.
- Mama izbaci njene slike od osam ujutru iz apartmana kad si bila nadr*girana i prešmrk*na - rekla je Mina.
- Ozbiljno? - upitala je Aneli.
- Ja jedva čekam da komentarišem sve, ti si jako svesna svega što ja mogu da kažem za tebe. Ova budaletina bolesna je došla da brani svoju sestru monstruma i ne znam kako nju nije sramota obzirom da je majka. Ona samo priča da nju ne interesuje, a zna da će propišati krv - rekla je Mina.
- Mislim da je trebala odmah da reši sa Asminom šta ima i da popriča sa Lukom. Očekivao sam da će biti ovako u njenoj raspravi sa Asminom, nije dala nikakav argument. Ja protiv nje nemam ništa, čak smo i dobri samo ona nema odgovore na njegovo rešetanje - rekao je Anđelo.
Autor: N.Panić