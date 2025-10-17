AKTUELNO

Zadruga

Radiš kao eskort dama u Parizu: Alibaba ubacio u petu i žestokim prozivkama urnisao advokaticu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Jovana Mitić poznatija kao advokatica danas je ceo dan nervozna i ne ostavlja na miru Asmina Durdžića, koji je inače ubacio u petu brzinu i sve vreme joj turirao mozak, ali je i urnisao prozivkama.

- Ćuti lažna advokatice, ti čistiš WC po Parizu - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Alibaba zahteva da se Mina pred njim skida: Nakon vrelog sna ne dolazi sebi, ona ne skida osmeh s lica (VIDEO)

- J*baću ti mater za ovo - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što ne pričaš s mužem? Jer se stidi tebe k*rve - rekao je Alibaba.

- Molim? Kako ti se narod smeje, sram te bilo. J*baću ti mamu ozbiljno - rekla je advokatica.

- Ti si pobegla iz ludnice - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Očitao mu lekciju: Alibaba posavetovao Terzu da digne ruke od Mine i nađe novu devojku! (VIDEO)

- To ćeš morati da dokažeš j*baču na baterije. Donesite Asminu neki vibrator, mnogo ga svrbi. Nije li te od Boga sramota? - upitala je advokatica.

- Hoćeš da ti kažem nešto iskreno? Ti si k*rva koja se j*be za pare. Ti radiš kao eskort dama u Parizu i sin te se stidi - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebe se stidi i porodica - rekla je advokatica.

- Ti smrdiš, nisi se kupala dvadeset dana - rekao je Alibaba.

- Tebi duša smrda, siromaštvo je stanje duha - rekla je advokatica.

pročitajte još

Neću da glumim i ne umem: Alibaba ogolio dušu, pa priznao šta oseća prema Staniji (VIDEO)

- Smrdi ti iz usta na kisela usta, a pre dva dana si htela da ti stavim k*tu u usta - rekao je Alibaba.

- Ja htela? Sram te bilo, s tobom može da se j*be samo tvoja mama - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si metla jedna - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Treba da držiš crveno slovo: Janjuš se pridružio Kačavendi i Anđelu, pa prozivkama urnisao Zoricu! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Kačavenda i Zorica zaratile kao nikad do sad, brutalnim prozivkama se rešavale međusobno! (VIDEO)

Zadruga

Stanija je u ozbiljnoj opasnosti: Lepi Mića razvezao jezik i urnisao Minu Vrbaški niskim udarcima! (VIDEO)

Zadruga

'NEMAŠ STAV, TI SI...' Ivan osuo žestok RAFAL po Terzi, on ubacio vređalitu u petu brzinu, pa uzvratio kad se najmanje nadao! (VIDEO)

Zadruga

Mama ti je u komi trenutno: Alibaba aktivirao brutalnu vređalicu i žestokim prozivkama urnisao Stanića! (VIDEO)

Zadruga

Da nisam otišla, ne bi bila na mom mestu: Zaratile Jakšićka i Sara Raičević, Bori Santani ego raste kao kvasac! (VIDEO)