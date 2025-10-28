AKTUELNO

Zadruga

ANELI UCENJUJE ASMINA!? Donela odluku za DNK test, evo koje uslove mu je dala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Au!

U toku je "Igra istine", a Dragana Stojančević postavila je pitanje Aneli Ahmić.

- Možeš li da objasniš snimak gde je ona odvaljena, a dete šeta samo po stanu?

- Ima snimak kad je rođaka došla u kuću koja je bila u katastrofa stanju. Čuli su da mala sama hoda, a da ova komirana spava. Filipe, pošto se dugo priča da ti se Teodora sviđa, da li ti se i dalje svoiđa sa istim žarom? - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi su malo preuveličali. Rekao sam da mi se sviđa fizički, ali nisam popričao dve rečenice sa njom . Zašto sad nećeš da uradiš DNK? - pitao ej Filip.

- Imam i ja pravo da ucenim. Nora je moja i Asminova ako dokaže - rekla je Aneli.

- Mene ne interesuje ništa za Noru dok ne dokažem DNK - rekao je Asmin.

-Ako bude kako smo se dogovorili, radimo. Boro, kakve su ti emocije prema Anastasiji i da li te povredilo ovo? - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je strasti, ali ove korpe su gluposti što priča. Ja jesam uzeo ceo šetk od cigara kad su svi pokupili slatkiše. Ja ne pušim, podelio sam ljudima. Mi smo raskinulki još pre nekoliko dana. Nismo zajedno, niti ćemo biti - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

