AKTUELNO

Zadruga

Da meni tetka uđe... Matora dala svoj sud o odnosu Aneli i Neria, Kačavenda jedva dočekala da udari po Ahmićima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru.

- Da meni tetka uđe, a da se ja borim za istinu, pa ja bih i njoj je*ala majku - rekla je Matora.

- Ovo će sve biti na poligrafu, ako si iskrena što bi bežala - ubacio se Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tema je da je on očekivao da će ona bar deo reći. On zna mnogo više od svega - rekla je Milena.

- Ja se slažem sa tobom, ali Aneli je neko ko je rekao da neće da priča umesto Site i da svoj stav ne menja - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne štedi reči! Sofija dala svoj sud o odnosu Rajačića i Milice: On je poput Terze, voli da menja... (VIDEO)

Zadruga

ANELI JE MATIRANA! Stručni štab dao svoj sud: Bebica i Kačavenda u duetu demolirali Ahmićevu zbog svih laži (VIDEO)

Zadruga

Pokazala ljubomoru: Mina jedva dočekala da Terzu podbode preko Sofije (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat: Matora dala svoj sud o nominacijama, Milena oplela po Luki, pa udarila na njegovo poznanstvo sa Žanom: Ti si prezervativ (VIDEO)

Zadruga

Zadala žestok udarac za sam kraj! Matora dočekala svojih pet minuta, njen sud o Munji i Stefani su svi čekali da čuju: Jedva čekam da se zagrlim sa D

Zadruga

Dala sam im oružje u ruke: Aneli zaratila sa ukućanima zbog Đedovića, Terza dao svoj sud, pokušava da odvoji Luku od nje! (VIDEO)