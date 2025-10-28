Da meni tetka uđe... Matora dala svoj sud o odnosu Aneli i Neria, Kačavenda jedva dočekala da udari po Ahmićima (VIDEO)

Au!
U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru.
- Da meni tetka uđe, a da se ja borim za istinu, pa ja bih i njoj je*ala majku - rekla je Matora.
- Ovo će sve biti na poligrafu, ako si iskrena što bi bežala - ubacio se Asmin.
- Tema je da je on očekivao da će ona bar deo reći. On zna mnogo više od svega - rekla je Milena.
- Ja se slažem sa tobom, ali Aneli je neko ko je rekao da neće da priča umesto Site i da svoj stav ne menja - rekla je Matora.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić