Da meni tetka uđe... Matora dala svoj sud o odnosu Aneli i Neria, Kačavenda jedva dočekala da udari po Ahmićima (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru.

- Da meni tetka uđe, a da se ja borim za istinu, pa ja bih i njoj je*ala majku - rekla je Matora.

- Ovo će sve biti na poligrafu, ako si iskrena što bi bežala - ubacio se Asmin.

- Tema je da je on očekivao da će ona bar deo reći. On zna mnogo više od svega - rekla je Milena.

- Ja se slažem sa tobom, ali Aneli je neko ko je rekao da neće da priča umesto Site i da svoj stav ne menja - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić