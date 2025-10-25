ANELI JE MATIRANA! Stručni štab dao svoj sud: Bebica i Kačavenda u duetu demolirali Ahmićevu zbog svih laži (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Bebice, ti kao neko ko posmatra sve ovo sa strane, do kakvih zaključaka dolaziš? - pitao je Darko.

- Ona ništa konkretno nije rekla. Uverljiviji je Asmin, ima argumente i dokaze. Ovo što ona priča nema nikakvog smisla. Aneli je stavrno matirana, ništa konkretno nije rekla. Ništa od sedme sezone nije demantovano, ako krenemo od ugovora za brak. Izvinjenje nije bitno. Bitno je da obave razgovor, a ovo nadmetanje je nebitno. Ako je prićala da su imali putovanja, lep život, dobra kola, a neko da dođe i uzme blender od sto evra, to su budalaštine - rekao je Bebica.

- Da se vratimo na sedmicu, kako dete neće geldati ono što je ona izgovarala za oca?! Ništa nisam čula i videla, nema ništa da kaže. Da je on došao da se*e po meni, ja bih letela po stolu. Ovo za prostituciju neću da zalazim, ali se pričalo i o tome. Što si sklepala dete sa skraćenim kretenom? Došlo je sve na moje. Asmin je potvrdio ono što sam negde i mislila. Kad se brani, bude što se*eš po bivšoj. Verujem da je Luka ušao da se bori za Ahmiće sa hijenama - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

