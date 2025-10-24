Ovo je zakasnela reakcija: Bebica ubeđen da nisu prošle emocije između Aneli i Janjuša, Ahmićeva jednim potezom napravila rebus (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Marko Janjušević Janjuš govori kako mu je Aneli Ahmić pogledom zaledila jaknu.

- Logično je da ako me zaista voleo da ima ovakvu reakciju. Ja se nisam zaledila. Ja sam zavolela drugu osbu, a on nije imao drugu osbu. Ja sam ovde nekoga zavolela i to je to - rekla je Aneli.

- Pogledala me tako i tu nema... Ja sam rekao da Miki kaže kako jeste da ne bude da ja navodim na svoju vodenicu - rekao je Janjuš.

- Ja sam jednom bila sa njim kad su se smeškali jedno drugom u prolazu. Luka bi svašta progutao i jedino bi tako zadržao devojku. Nije u redu prema njemu gledanje. Četiri puta si ostavio Aneli za ova tri dana. Problem joj je Janjuš, ja mislim da je to - rekla je Jakšićka.

- Ako smo svaki put rekli da on kroz ironiju i sarkazam kaže šta misli, onda je ovde iskreno rekao. On nijednog trenutka nije otišao do rehaba. Nijednom ga nisam video da je prišao tamo. Ona je rekla kad god krene tamo da vidi sve slike iz sedme sezone. Nikad nisam video nju u vezi sa Lukom kao ovde sa klipa. Ona nikad ne bi reagovala ovako da je neko ostavi. Meni je ovo sad zakasnela reakcija i maska koju je pravila dok je išao klip. Iako su mnogo manje emocije, i dalje postoje. Sve se desilo na kraju te sezone - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić