Haos za stolom! Luka otkrio detalje iz odnosa sa Aneli, ona skočila kao oparena na Alibabu: Ti si me TUKAO TRUDNU i izbacio iz stana! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Filipa Đukića, kako bi dao svoj sud na odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Gledam sada Luku kao da gledam sebe, kao i ja, bez stava i ičega. Ne mogu da krivim Aneli, krivim samo njega. Ako muškarac ne može da iznese, svaka žena će probati da izmanipuliše i da okrene na njenu stranu. Nemoguće mi je da čovek bez emocija dozvoljava sebi neke stvari. Jeste, pogazio je sebe! Mislim da je odloženo neodloživo - rekao je Đukić.

- Da li misliš da ga Aneli voli - pitao je voditelj.

- Voli ga, ali manje nego on nju, mislim to je ono što ja vidim - rekao je Đukić.

- On ovde pravi da sam ja zlo, a da je on dobar, zato i govori: "napolju, napolju", zato što me napolju - rekla je Aneli.

- Živa istina, rekao sam joj kada me je prvi put uvredila da kupi stvari i da ide kući. Napolju me je poštovala - rekao je Luka.

- Tako bi rekao i da je Nora kod vas u stanu - rekao je Alibaba.

- Ne, kao što je bilo, ja sam pokupio stvari i otišao iz stana. Ja sam svojoj ženi sve ostavio dok je bila s drugim - rekao je Luka.

- Ti si mene trudnu izbacio, klošaru, trudnu si me tukao i izbacio. Ti ćeš da komentarišeš kada si me trudnu sa Norom u stomaku izudarao - rekla je Aneli.

- Ti nju da voliš, ti bi iste sekunde pitao za Janjuša, kraj i tačka! Ona tebe ne može očima da gleda - rekao je Alibaba.

- Ja tebe ne mogu očima da gledam klošaru. Ja ću da dodam da ja Luku volim, on je upao u njihove kandže i to je to - rekla je Aneli.

- Ja ništa nisam rekao, osim da mi se ne sviđa ponašanje otkako je ušla i to što me je ponizila - rekao je Luka.

- Ona ima problem sa mnom za Noru i problem sa Lukom, a nju zanima da li je Kačavenda dr*ala Janjušu ili da li se Teodora gleda sa Anđelom - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić