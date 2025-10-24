AKTUELNO

Zadruga

Haos za stolom! Luka otkrio detalje iz odnosa sa Aneli, ona skočila kao oparena na Alibabu: Ti si me TUKAO TRUDNU i izbacio iz stana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Filipa Đukića, kako bi dao svoj sud na odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Gledam sada Luku kao da gledam sebe, kao i ja, bez stava i ičega. Ne mogu da krivim Aneli, krivim samo njega. Ako muškarac ne može da iznese, svaka žena će probati da izmanipuliše i da okrene na njenu stranu. Nemoguće mi je da čovek bez emocija dozvoljava sebi neke stvari. Jeste, pogazio je sebe! Mislim da je odloženo neodloživo - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da ga Aneli voli - pitao je voditelj.

- Voli ga, ali manje nego on nju, mislim to je ono što ja vidim - rekao je Đukić.

- On ovde pravi da sam ja zlo, a da je on dobar, zato i govori: "napolju, napolju", zato što me napolju - rekla je Aneli.

- Živa istina, rekao sam joj kada me je prvi put uvredila da kupi stvari i da ide kući. Napolju me je poštovala - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako bi rekao i da je Nora kod vas u stanu - rekao je Alibaba.

- Ne, kao što je bilo, ja sam pokupio stvari i otišao iz stana. Ja sam svojoj ženi sve ostavio dok je bila s drugim - rekao je Luka.

- Ti si mene trudnu izbacio, klošaru, trudnu si me tukao i izbacio. Ti ćeš da komentarišeš kada si me trudnu sa Norom u stomaku izudarao - rekla je Aneli.

- Ti nju da voliš, ti bi iste sekunde pitao za Janjuša, kraj i tačka! Ona tebe ne može očima da gleda - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebe ne mogu očima da gledam klošaru. Ja ću da dodam da ja Luku volim, on je upao u njihove kandže i to je to - rekla je Aneli.

- Ja ništa nisam rekao, osim da mi se ne sviđa ponašanje otkako je ušla i to što me je ponizila - rekao je Luka.

- Ona ima problem sa mnom za Noru i problem sa Lukom, a nju zanima da li je Kačavenda dr*ala Janjušu ili da li se Teodora gleda sa Anđelom - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

JA SAM ZA NJU INSTITUCIJA: Luka isponižavao Aneli, pa je obrisao iz života kao da nikad nije postojala, ona skočila poput razjarenog bika!(VIDEO)

Zadruga

Aneli zapenila na Luku: On priznao da li bi izabrao porodicu ili nju, pa najavio raskid, ona skočila kao oparena! (VIDEO)

Zadruga

HAOS ZA STOLOM! Luka poručio Aneli da mu malo fali da PUKNE TIKVA, ona zarežala: Jao, izvini ŽRTVO MOJA (VIDEO)

Zadruga

Sukobi na sve strane: Bebica otkrio da pojedine takmičare bole komentari Aneli i njega, Ena skočila kao oparena jer je pomenuo Peju (VIDEO)

Zadruga

Razdvojio si kao krevete, isto kao što si pakovao stvari iz stana: Aneli nakon ture plakanja napala Luku, umalo da ispliva prljav veš iz njihovog odno

Showbiz

OPLELI KAO NIKADA DOSADA: Đedović otkrio Anđeli detalje iz Matorinog života, ona ostala u šoku (VIDEO)