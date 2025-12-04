AKTUELNO

Stanojlovićeva prebledela kao krpa: Anđelo postao Anitin zakleti NEPRIJATELJ, žestoko udario po njoj (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Milenu Kačavendu.

U kom svetu nije normalno da se majka i deca prezivaju isto?

- Samo ja znam kakvu težinu ima to prezime. Imam pravo da zadržim to prezime jer ne želim da se prezivam različito od moje dece. To prezime je obeležilo moj život - rekla je Milena.

Aneloi, što je tvoja sestra bitnija da se ne komentariše, a Asminova, Lukina i Kačavendina može?

- Ja nisam čula da se nečija komentariše kao moja i da se spominju deca - rekla je Aneli.

Anđelo, posle sinoć znaj da si bio u pravu za sve. Zaslužuješ mnogo bolje i nastavi da buideš dobar čovek ako što i jesi.

- Ja sam muškarac i ja od ove situacije neću praviti da sam žrtva iako znam da bi neka žena uradila drugačije. Ja sam sve uradio onako kao što sam želeo. Može neko da priča da sam folirant i da je nisam voleo, ali ja sam ovoj devojci doneo sve najvolje u životu, a ona je meni donela pakao. Mislim da je trebala da ima mnogo više poštovanja, a ona je pokazala da je spremna da pregazi svakog. U meni više nema prijatelja, ima samo neprijatelja i to je to. Nikad joj se ne bih našao i nikad joj više ne bih oprostio.

Autor: A.Anđić

