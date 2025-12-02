AKTUELNO

Zadruga

Šok i neverica! Filip svojim snom predviđa trudnoću u Beloj kući, Anita prebledela kao krpa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Veliki šef nedavno je probudio ukućane iz popodnevnog odmora kako bi krenuli sa spremanjem za predstojeću žurku.

Filip Đukić je odmah po ustajanju pozvao Boru Santanu i Minu Vrbaški kako bi im prepričao svoj san.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kraj sna, finalna žurka ali nije ovde, nego negde na ulici i ja dolazim do Mikija i vidim kako u oku ima nešto belo kao krema, i okolo kao krema kad se istopi pa je masno. Nalazimo Boru, a Bora ima još više kreme i on se nervira i upada u kontejner. Sećaš se kao neki dan kad te nešto ujelo - rekao je Filip.

- Kao čmičak... Da ne zatrudni neko?! - povikao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, da - rekla je Mina.

Za to vreme Anita Stanojlović je sedela pored Mine i nije progovorila ni reč.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Možda pogledam u prolazu: Anita nastavila da raskrinkava Luku i njegove namere, Aneli hladna kao led! (VIDEO)

Zadruga

NOVA ŠOK AFERA U BELOJ KUĆI!? Palo raskrinkavanje odnosa Sanje Grujić i Mateje Matijevića, ukućani zanemeli (VIDEO)

Zadruga

Terza otvorio riznicu Lukinih tajni: Obelodanio šok priznanja, Aneli prebledela kao krpa! (VIDEO)

Domaći

Šok preokret: Filip vinuo u nebesa OVU utorak devojku, nastao MUK u Beloj kući (VIDEO)

Domaći

Bebica na aparatima: Teodora i Filip idu u izolaciju, ovacije u Beloj kući! (VIDEO)

Domaći

Takmičarke Elite 9 će biti na teškim mukama: Jovan ima čak tri devojke, a u Beloj kući će se čuvati za pravu! (VIDEO)