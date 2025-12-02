Šok i neverica! Filip svojim snom predviđa trudnoću u Beloj kući, Anita prebledela kao krpa (VIDEO)

Neočekivano!

Veliki šef nedavno je probudio ukućane iz popodnevnog odmora kako bi krenuli sa spremanjem za predstojeću žurku.

Filip Đukić je odmah po ustajanju pozvao Boru Santanu i Minu Vrbaški kako bi im prepričao svoj san.

- Kraj sna, finalna žurka ali nije ovde, nego negde na ulici i ja dolazim do Mikija i vidim kako u oku ima nešto belo kao krema, i okolo kao krema kad se istopi pa je masno. Nalazimo Boru, a Bora ima još više kreme i on se nervira i upada u kontejner. Sećaš se kao neki dan kad te nešto ujelo - rekao je Filip.

- Kao čmičak... Da ne zatrudni neko?! - povikao je Bora.

- Da, da - rekla je Mina.

Za to vreme Anita Stanojlović je sedela pored Mine i nije progovorila ni reč.

Autor: A.Anđić