Terza otvorio riznicu Lukinih tajni: Obelodanio šok priznanja, Aneli prebledela kao krpa! (VIDEO)

Razotkrio Luku!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzu.

- Aneli i ja smo se upoznali ovde u sedmici i moj i tvoj odnos je išao od sjaja do očaja. Mnogo uvreda smo rekli jedno drugom, ali ja sve te ružne stvari zaboravim i ostanem samo lepih da se sećam. Ti i ja imamo sad dobar odnos, ali vrlo može da se pokvari samo što neću dozvoliti sebi da ulazim u neka bespotrebna vređanja i svađe. Ti i Asmin ste oboje krivi, svoje živote i porodice ste ovde oblatili. Treba da se rešava da li ste bili u braku i da li te on tukao. Ja neću da budem pristrasan, iako se družim sa njim. Ne sviđa mi se što ste ti i Asmin svoje živote ovde srozali, ali očekivao sam od njega da priča direktno i tako dalje. Smatram da ti još nisi počela da pričaš, ali opet mi se ne sviđa celokupna situacija blaćenja tebe i njega. Ja sam bio tu, ali sam se dosta povukao i više sam vremena provodio sa Asminom jer meni ništa nije uradio. J*bao ti vezu kad se sve radi zarad podrške, to je meni strašno. Imaš pravo da zameriš Luki neke stvari, ali ti si imala užasne postupke. Ovo je bila lakrdija od veze i veridbe, dobri smo, ali ne sviđa mi se što si ti Minu prva uvredila - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Luku:

- Luka je dobar momak, ali mi smo pričali pre rijalitija i on mi je rekao šta će raditi. Kada smo se čuli, on mi je rekao: ''Mnogo sam jak ove sezone, imam veliku podršku'' i sve mi je to mnogo konfuzno. Danas ću isto ostaviti Aneli iz poštovanja prema Luki, ali moram da kažem da Aneli pet posto ne voli Luku i ovo je takav predeo između prepona. Pošto je sada kvarna ispala, ostaviću Luku - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić