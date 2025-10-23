AKTUELNO

Zadruga

Hoće da ga izigra: Janjuš obelodanio kako je Aneli ismevala Luku iza leđa, pa prebledeo kao krpa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije očekivala da će se saznati!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Zašto dozvoljavaš da te prave ludom ako si sama videla da se Luka gledao sa Majom? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Tvrdim da si kopile: Uroš najavio Alibabi pakao narednih devet meseci, pred svima mu IZREKAO OVO OBEĆANJE (VIDEO)

- Ja sve, nisam luda. Pratim sve i puštam situaciju, uopšte mi se ne sviđa kako danas reaguje jer je jedva dočekao da mi nešto prebacuje - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da odreagujem kad mi nešto nabacuju - rekao je Luka.

- Ispada da se sada pravda Luka zbog njenog flerta sa Anđelom i zato je njihova veza od prvog dana cirkus - rekao je Mića.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Sa Janjušem i Urošem si ismejavala Luku prvu noć, do kada ćeš se sprdati više? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

HAOS U ELITI! Raskrinkana prljava igra Aneli Ahmić: Luka saznao šta mu je iza leđa radila sa Anđelom, na najgluplji način pokušala da se opere od FLER

- Ja sam se smejala Uroševim cipelama, a ako sam nešto napravila ovih dana Luki to sam radila sa razlogom. On stvarno ne zaslužuje da ga ismevam sa ovim ljudima, oni će nas samo ojačati - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli ima grešaka prema Luki otkad je ušla ovde, a on ako je voli nije moguće da mu ne smetaju te stvari. Neverovatno je da ona sedne dva metra pored mene i da dobaciš neku stvar, nije prirodna reakcija - rekao je Janjuš.

- Vi ste dozvolili da vas svi sprdaju, a ako te čovek voli onda bi mu smetalo - rekao je Luka.

pročitajte još

Ponovo promenio ploču: Pečenici maca pojela jezik, brže-bolje počeo da se pere kod Aneli od strašnih prozivki na njen račun! (VIDEO)

- Čim je ušla primetila sam da se Janjuš i ona smeškaju jedno drugom, a sad više ne znam ko joj se sviđa obzirom da sam videla da se smeška sa Anđelom dok se ljubi Luki. Potrebno je da prođe desetak dana da se vidi ko joj se sviđa, a danas je pričala sa Janjušem - rekla je Mina.

- Nema više žara između nas kao što je bilo jer mi je neprijatno da je grlim i ljubim pred Asminom - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Prebledela od šoka: Aleksandra saznala kako je Ivan ponižava iza leđa, Gastoz i Uroš joj otvorili oči! (VIDEO)

Zadruga

JEDVA ČEKAM DA JE VIDIM: Aneli saznala da je Ena tužila, pa joj nikad brutalnije odgovorila, Janjuš dao bivšoj ženi vetar u leđa! (VIDEO)

Zadruga

Aneli besna kao ris: Na sastanku priznala koliko je razočarana, a evo i zbog čega! (VIDEO)

Zadruga

Moju podršku uvek ima: Ena dala Mateji vetar u leđa zbog odnosa sa Aneli, pa ipak priznala da ne razume njegovo ponašanje! (VIDEO)

Domaći

Isplivala nova istina: Janjuš otkrio sve o porukama fanova i Aneli u kojima ona priznaje da ga voli, Luka prebledeo kao krpa! (VIDEO)

Domaći

'REKAO JE DA MI PORODIČNO..!' Aneli ostala u poptunom šoku nakon saznanja šta je Janjuš izgovorio kada je čuo čestitike od Site i njene mame, pa se po