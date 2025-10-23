Hoće da ga izigra: Janjuš obelodanio kako je Aneli ismevala Luku iza leđa, pa prebledeo kao krpa! (VIDEO)

Nije očekivala da će se saznati!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Zašto dozvoljavaš da te prave ludom ako si sama videla da se Luka gledao sa Majom? - glasilo je pitanje.

- Ja sve, nisam luda. Pratim sve i puštam situaciju, uopšte mi se ne sviđa kako danas reaguje jer je jedva dočekao da mi nešto prebacuje - rekla je Aneli.

- Ja moram da odreagujem kad mi nešto nabacuju - rekao je Luka.

- Ispada da se sada pravda Luka zbog njenog flerta sa Anđelom i zato je njihova veza od prvog dana cirkus - rekao je Mića.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Sa Janjušem i Urošem si ismejavala Luku prvu noć, do kada ćeš se sprdati više? - glasilo je pitanje.

- Ja sam se smejala Uroševim cipelama, a ako sam nešto napravila ovih dana Luki to sam radila sa razlogom. On stvarno ne zaslužuje da ga ismevam sa ovim ljudima, oni će nas samo ojačati - rekla je Aneli.

- Aneli ima grešaka prema Luki otkad je ušla ovde, a on ako je voli nije moguće da mu ne smetaju te stvari. Neverovatno je da ona sedne dva metra pored mene i da dobaciš neku stvar, nije prirodna reakcija - rekao je Janjuš.

- Vi ste dozvolili da vas svi sprdaju, a ako te čovek voli onda bi mu smetalo - rekao je Luka.

- Čim je ušla primetila sam da se Janjuš i ona smeškaju jedno drugom, a sad više ne znam ko joj se sviđa obzirom da sam videla da se smeška sa Anđelom dok se ljubi Luki. Potrebno je da prođe desetak dana da se vidi ko joj se sviđa, a danas je pričala sa Janjušem - rekla je Mina.

- Nema više žara između nas kao što je bilo jer mi je neprijatno da je grlim i ljubim pred Asminom - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić