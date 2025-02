Prebledela od šoka: Aleksandra saznala kako je Ivan ponižava iza leđa, Gastoz i Uroš joj otvorili oči! (VIDEO)

Ovo nije očekivala da će čuti!

Nenad Marinković Gastoz i Uroš Stanić otkrili su Aleksandri Nikolić da joj Ivan Marinković iza leđa priča stvari koje joj se ni malo nisu dopale.

- Nećete moći da izdržite, ja se vama divim... Mislim tebi - rekla je Aleksandra.

- Znaš šta je Ivan rekao kad ste bili u svađi oko Karića? Da ćeš za tri nedelje da imaš s*ks sa Gastozom - rekao je Uroš.

- Ivan je rekao da ćemo da imamo s*ks? Što mene i Gastoza? - pitala je Aleks.

- Znaš šta je juče rekao? Pominjali smo da fali k*rac, a kaže on: "Šesti mesec, svima fali k*rac", a ja sam mu rekao da ću moj da mu dam, a on mi je rekao: "Kad me vučeš za jezik ja sam svoje odradio" - otkrio je Gastoz.

- Ja ti se kunem da je rekao... Kad je bio tvoj klip sa Karićem i Drvetom Ivan je rekao da ćeš ti da imaš s*ks sa Gastozom - dodao je Uroš.

- A što je to tako? Verujem ti... To su gluposti - poručila je ona.

Autor: A. Nikolić