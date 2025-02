Raskrinkan Ivan Marinković: Jelena ostala u šoku kad je čula kakve stihove joj je posvetio! (VIDEO)

Ovo nije ni sanjala da će čuti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Ivana Marinkovića.

- Zašto si na žurki prepevao pesmu "Idemo na Mars", a deo "Što ja volim k*rvu zelenu" prepevao u "Što ja volim k*rvu Jelenu" - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto sam to rekao, tako mi se rimovalo - rekao je Ivan.

- Ja sam ga pre suđenja pitala da li je to istina, meni su to tri osobe prenele. On sve govori sam. Ja sam ta destruktivna koja vrišti, nema veze. Mislim da je voli, ali kad to kažem on skoči i krene da mi prebacuje neke stvari - govorila je Aleksandra.

- Mića mi je rekao kad smo Uroš i ja ušli u vezu da volim ovog babuna. G*vnar koji juri za mnom i vređa me. Sad mi je jasno da je opsednut sa mnom. Ja plačem jer neko koga volim nije ovde, a on neka smrdi u svojoj nesvesti i boleštinima. Oni su dva idiota, iz kanala se nećete uzvući. On mora da ćuti i trpi da mu je gutačica zaljubljena u Karića. Mislim da mu je to najveći uspeh u rijalitiju. Rekao je da smo Uroš i ja na silu u vezi, ali mislim da je jasno koliko mi znači - pričala je Jelena.

