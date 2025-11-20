ŠOK: Aneli raspalila paljbu po Hani, Alibaba udario na Neria da bi zaštitio bivšu (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Bravo Asmine, niti su spavali, niti je u redu da se sedmi dan kad se vidi koliko se pati j*bu pred njim. Svima je smešno i za sprdnju, a prave iskrene priče - glasilo je pitanje.

- Treba prirodno da prođe neko vreme. Ja sam podržavao ako je to iskreno, ali ja ne vidim da je sa njegove strane iskreno, a ni sa njene. Mogli su u pab da odu ili u ekonomsko. Ona Bebicu pravi budalom, a Filip nju pravi budalom. Najlakše je reći da Bebica nije normalan, ali ajde mi da gledamo kako se osoba koju voliš mazi sa drugim. Ona ti je više kriva nego on, ali i on - govorio je Asmin.

- Kažeš; "Vidite Hanine zube", videli smo i šta sad? Devojci je prioritet bio dete. Vi da ste Neriu dale ono što mu pripada imala bi i ona devojka zube, a ona se borila da priušti detetu sve, detetu koje ste htele da ubijete - glasilo je pitanje za Aneli Ahmić.

- Ona je imala takve zube i kad je krenula sa njim u vezu. Ona je slagala da je ovo od trudnoće. Ona je bila u sektni, crtala je po sebi kriv - rekla je Aneli.

- Ja sam htela da se bavim horor šminkom, to je profesija - dodala je Hana.

- Ovo što je Aneli rekla je laž, moram da demantujem. Hana je u trudnoći izgubila zube, a pre je imala krive zube - rekao je Nerio.

- Nerio, ti treba da sudiš svojoj mami, a ne svojoj tetki. Da li si mi priznao da je njena mama na herionu? - poručio je Asmin.

- Da, ali ne još uvek, nego je bila - dodao je Nerio.

Autor: A. Nikolić