Prebledela kao krpa: Aneli se totalno pogubila kad je Janjuš počeo da iznosi istinu o dopisivanju, a OVO je posebno pogodilo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru.

- Pričali smo o tome koliko Luka voi Aneli, a da je on toliko izloćen na rijaliti - rekla je Matora.

- Ima klip kako ona gvoori za Luku. Rekla je da si joj krao podršku i da si se ti javio Luki.

- Aneli je to znala. Zamislite da ja žovem koja je sa Aneli 24 vaza. Sandra je rekla da kad Aneli uđe da će biti tkatokosa - relka je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli kad god kaže za mene da sam manipulator i da sam se verio sa mnomzbog podrške, a ona je ta koja želi sa mnom žiovt- rekao je Luka.

- On je govorio da ja ostanem napolju i branim - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka, šta ti je rekla Aneli pošto sam ja lagao? - pitao ej Janjuš.

- Da je došlo do kontakta i da si ti bio inicijator - rekao je Luka.

- Jesam li ti slao snimke? - pitao je Janjuš.

- Pali od mene - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

