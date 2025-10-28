Prebledela kao krpa: Aneli se totalno pogubila kad je Janjuš počeo da iznosi istinu o dopisivanju, a OVO je posebno pogodilo (VIDEO)

Au!
U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru.
- Pričali smo o tome koliko Luka voi Aneli, a da je on toliko izloćen na rijaliti - rekla je Matora.
- Ima klip kako ona gvoori za Luku. Rekla je da si joj krao podršku i da si se ti javio Luki.
- Aneli je to znala. Zamislite da ja žovem koja je sa Aneli 24 vaza. Sandra je rekla da kad Aneli uđe da će biti tkatokosa - relka je Matora.
- Aneli kad god kaže za mene da sam manipulator i da sam se verio sa mnomzbog podrške, a ona je ta koja želi sa mnom žiovt- rekao je Luka.
- On je govorio da ja ostanem napolju i branim - rekla je Aneli.
- Luka, šta ti je rekla Aneli pošto sam ja lagao? - pitao ej Janjuš.
- Da je došlo do kontakta i da si ti bio inicijator - rekao je Luka.
- Jesam li ti slao snimke? - pitao je Janjuš.
- Pali od mene - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić