Hoće li i ovo da porekne?! Aneli i Janjuš nikada bliži, ona priznala: Možemo piti kafu i... (VIDEO)

Au!

Aneli Ahmić presvlačila se u garderoberu kada je naleteo Janjuš, te su tom prilikom započeli sa komunikacijom.

- Ovde jednom - rekao je Janjuš i pokazivao je na usta.

- E, mani me se, možemo piti kafu i možemo biti korektni. Moraš prvo Kačavendu da kre*neš - rekla je Aneli.

- Ne lupetaj gluposti, ne možeš da znaš - rekao je Janjuš.

- Ja želim da budete zajedno. Ako hoćeš sa mnom korektan odnos, onda nemoj...Nemoj preda mnom, ti se svađaj - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić