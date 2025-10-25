Hoće li i ovo da porekne?! Aneli i Janjuš nikada bliži, ona priznala: Možemo piti kafu i... (VIDEO)

Au!
Aneli Ahmić presvlačila se u garderoberu kada je naleteo Janjuš, te su tom prilikom započeli sa komunikacijom.
- Ovde jednom - rekao je Janjuš i pokazivao je na usta.
- E, mani me se, možemo piti kafu i možemo biti korektni. Moraš prvo Kačavendu da kre*neš - rekla je Aneli.
- Ne lupetaj gluposti, ne možeš da znaš - rekao je Janjuš.
- Ja želim da budete zajedno. Ako hoćeš sa mnom korektan odnos, onda nemoj...Nemoj preda mnom, ti se svađaj - rekla je Aneli.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić