Ne može da svari ovu situaciju: Dačo shvatio da je Asmin pomrsio sve konce, zbog njega izgubio prijateljstvo sa Majom (VIDEO)

Dačo Virjević i Sofija Janićijević pokzala si su svoju netrpljeivost prem Maji Marinković kada je Asnin Durdžić brani.

- J asam rekao da mi je porodica najbitnija. Ne zanima me da li će sutra neko da priča sa mnom od njih. Biram da vratim svakome ko mi izvređa porodicu. Ja uvek iskomentariše bez ijedne uvrede - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedino Bebicu izvređaš - rekla je Sofija.

- Kaže mi Asmina da to nisu kodeksi, a njemu kad opsuje mamu on sve vređa - rekao je Dačo.

- O kakvim kodeksima on priča? - pitala je Sofija.

- Nemam pojma. On je napravio taj sukob inače se Maja i ja nikad ne bi posvađali - rekao je Dačo.

