Preokret: Kačavenda očitala lekciju Asminu zbog sukoba sa Urošem, Luka pokušao da pomrsi sve konce i osudi Stanića (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Asmina Durdžića.

Da li si svestan koliko te navlači Aneli da skačeš na Uroša dok ga ona provocira, a Lukica je samo trpa?

- Ja sam to jutros saznao. Setio sam se da je Alei nagovarala Uroša na mene. Ja sam jako nervozan tip i onda kad me on komentariše može da kaže šta hoće, ali on ima tu narav da uhodi ljude kad su u crvenom. On meni dobacuje: "Montrume". On je meni ispraznio garderober, pa sam ja njemu kofer. Nikad ne bih skočio na njega u svađi sa Aneli, ali on mora da ima granice - rekao je Asmin.

- Asmin je rekao meni da zakuvavam sukob Aneli i Kačavende, a ja nit luk jeo, nit luk mirisao. Onda sma otišao i bacio mu kofer, da se bijem ne umem. Kačavenda je videla da nisam provocirao i dobacivao. Majku mi psuje i govorim svašta i imam pravo da je komentarišem. Ako ona provocira Kačavendu onda nek trpi ona - rekao ej Uroš.

- Pričao si da ti je tata tukao mamu -rekao je Asmin.

- Aneli nikad niej iznela stavri koje ima o njemu, štitila ga je dok je on nju blatio najstrašnije - rekao je Luka.

- Ne znači da su sve porodice bolesne. Ja sam rekao da me je otac napastvovao, ali nisam rekao da me je silovao. On mene provocira i nasrće na mene, a za ovu situaciju nisam kriv - rekao je Uroš.

- Ja se nisam udružio ni sa Lukom ni sa Aneli - rekao je Asmin.

- Ima pravo da provocira, ali nema pravo da uhodi, a on tebe ne uhodi - rekla je Milena.

