Dokazao da gori od ljubomore: Maja uspostavila jasna pravila ponašanja Asminu, on ponovo pomrsio sve konce (VIDEO)

Maja Marinković očitala je lekciju Asminu Durdžiću zbog sukoba sa Miljanom Kulić.

- Žao mi je - rekla je Maja.

- I meni, sad bih se u glavu udario koliko sam smeće - rekao je Asmin.

- Ona ima dobru dušu i prebaci ponekad. Dobra je, ali ima svoje momente kad zna da uvredi - rekla je Maja.

- Brutalno komentariše - rekao je Asmin.

- A ti budi normalan. Ne prelazi granicu drugarskog odnosa, nema poljupca - rekla je Maja.

- Poštujem ali ne mogu da obećam - rekao je Asmin.

- Nema manijačkog pogleda i mrštenja kad ja pričam sa drugim - rekla je Maja.

- Zavisi sa kim pričaš - rekao je Asmin.

- Nema uhođenja! - rekla je Maja.

