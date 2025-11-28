AKTUELNO

Zadruga

SUDAR LJUTIH RIVALKI! Kačavenda i Jakšićka zaratile oko Janjuša, on totalno pomrsio konce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Maja Marinković poziva Marka Janjuševića Janjuša u krevet.

- Meni ne smeta ništa, niti može da mi smeta, a posebno ne Maja. Iako je to bila velika emocija, mislim da ljudi mogu da naprave prijateljski odnos. Meni njihov odnos nikad nije zasmetao. Meni on prvo nije dečko - rekla je Milena.

- Prija mi da zagrlim nekad neku devojku. Bolje ovako nego onako da su svađe - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jakšićka određene stvari radi na silu i zato sam ja njemu rekla da mi ne kači ovakve jer znam šta ona radi - rekla je Milena.

- Sve što se dešavalo između mene i Janjuša je bilo spontano. On je slobodan momak, što se budniš? - skočila je Aleksandra.

- Možete - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne muvamo se - rekao je Janjuš.

- Ovo mi nije trebalo, ovo mi je on napravio. Neću sa ovom da mrsim mu*a! - rekla je Milena.

- Ne pravim je bud*lom. Meni je Milena najdraža u kući, a ono je bio performans - rekao je Janjuš.

- Sad sam u situaciji da se svađam sa ženom kao da smo u vezi...- rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

SUDAR TITANA: Kačavenda i Jakšićka BURTALNO zaratile zbog Janjuša, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Domaći

RAT OKO JANJUŠA: Kačavenda i Jakšićka sasule jedna drugoj sve u lice, pljušte uvrede, Miljana i Vanja ubeđene u jedno (VIDEO)

Domaći

Sudar titana! Kačavenda sasula Terzi sve u lice, aplaudirala mu na ODJAVI, on žestoko uzvratio: Rekla si da su sve žene oko mene k**ve, misliš i na mo

Zadruga

RAT DO ISTREBLJENJA! Đole Kralj jednim pozivom pomrsio sve konce: Stefani stavila pod lupu Draganinu prošlost, pa izazvala Matoru: Od čega su ti ožilj

Zadruga

BESNA KAO RIS: Teodora objavila RAT Bebici, on je totalno odjavio, Filip pustio SUZU! (VIDEO)

Zadruga

Ljiga ti je ona koja me tužila... Aneli ponovo urniše Janjuša, on pobesneo! (VIDEO)