SUDAR LJUTIH RIVALKI! Kačavenda i Jakšićka zaratile oko Janjuša, on totalno pomrsio konce (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Maja Marinković poziva Marka Janjuševića Janjuša u krevet.

- Meni ne smeta ništa, niti može da mi smeta, a posebno ne Maja. Iako je to bila velika emocija, mislim da ljudi mogu da naprave prijateljski odnos. Meni njihov odnos nikad nije zasmetao. Meni on prvo nije dečko - rekla je Milena.

- Prija mi da zagrlim nekad neku devojku. Bolje ovako nego onako da su svađe - rekao je Janjuš.

- Jakšićka određene stvari radi na silu i zato sam ja njemu rekla da mi ne kači ovakve jer znam šta ona radi - rekla je Milena.

- Sve što se dešavalo između mene i Janjuša je bilo spontano. On je slobodan momak, što se budniš? - skočila je Aleksandra.

- Možete - rekla je Milena.

- Ne muvamo se - rekao je Janjuš.

- Ovo mi nije trebalo, ovo mi je on napravio. Neću sa ovom da mrsim mu*a! - rekla je Milena.

- Ne pravim je bud*lom. Meni je Milena najdraža u kući, a ono je bio performans - rekao je Janjuš.

- Sad sam u situaciji da se svađam sa ženom kao da smo u vezi...- rekla je Milena.

Autor: A.Anđić