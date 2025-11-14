SUDAR TITANA: Kačavenda i Jakšićka BURTALNO zaratile zbog Janjuša, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Haos!

U narednom video-klipu pušenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su saznali detalje rasprave Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende zbog Aleksandre Jakšić.

Nakon završenog videa, voditelj Milan Miloševič je dao reč Aleksandri Jakšić.

- Ona je mene uvredila kako čujem nekoliko puta. Ja sam za nju sve najgore, to je njeno pravo. Uzdrmala sam joj kavez, to je očigledno - rekla je Aleksandra.

- Slušaj me, ti si mene optužila za za prste ispod Jorgana sa Janjušem, a da videla nisi. Kad si čula da sam ja rekla da si ku*va, napravila si haos. Pritom, ja tada nikada rekla nisam da si ku*va sa strane, jer imam usta da ti to ovako kažem. Evo, ja ti sada kažem, ku*va si, idi sa Borom ispod jorgana. Ljubomorna si, za tebe sam avion. Za dva meseca, promenila si četiri muškarca - kazala je Kačavenda.

- Milena je ljubomorna zbog Janjuša, meni je nje žao. Ona na žurkama pije, jer joj nisu uzvraćene emocije - istakla je Aleksandra.

- Ženo, ti mene optužuješ za nešto što videla nisi, a ja sam videla da ideš ovde od jedog do drugog, kako se to zover? Da, jasno je kako se to naziva. Da me demantiješ ne možeš, to je jasno. Možda ku*va nisi, ali dama sumnjivog morala jesi svakako - istakla je Kačavenda.

Autor: S.Z.