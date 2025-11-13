Bivše drugarice ne prestaju da ratuju: Tresu se zidovi u Beloj kući, Kačavenda i Vanja razvezale jezike! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

- Što si spremila Vanji šut-kartu? - glasilo je pitanje.

- Nisam, sve sam danas već objasnila. Nama je komunikacija sada na nuli, a ja sam njoj bila prijatelj napolju i ovo nisam očekivala. Kako bih ja prošla ne želim da znam jer ja čuvam svoje honorare - rekla je Milena.

- Ja sam rekla da sam bila pijana da se ne bi tako završilo, pošto nisam onda se završilo kao jutros. Ja uvek pamtim sve što pričam i radim, nisam pričala o njoj lošu stvar po kući nikada - rekla je Vanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić