TRESU SE ZIDOVI BELE KUĆE: Luka kao nikad do sada zaratio sa Kačavendom, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Haos!

Učesnici Elite danas biraju najsebičniju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Luka Vujović.

- Na prvom mestu je naravno Milena. Ona je sebična bila kad se rodila, gorda je rođena. Sebična jer je krala od svoje drugarice Ane pare, odnosno od njene podrške - rekao je Luka.

- Višestruki povratniku, zatvoreniku, ide ti još jedna tužba, treća po redu zbog ovih laži - dodala je Kačavenda.

- Krala je stvari, a kritijuje lopove i ljude koji kradu stvari. Kritikuje Janjuša za druge devojke, a nisu ni zajedno. Kritijuje žene da piju ovde, a ona prva pije - rekao je Luka.

- Kritikujem tvoju smećarku Aneli, koja iz limenke energetskog pića pije rakiju - kazala je Kačavenda.

- Na drugom mestu je Asmin, on je osoba koja je pokazala na mnogim poljima tu neku sebičnost, a kada je reč o trećoj osobi neka to bude Jovan Jovičić.

Autor: S.Z.