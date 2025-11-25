AKTUELNO

Zadruga

Ljiga ti je ona koja me tužila... Aneli ponovo urniše Janjuša, on pobesneo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne staje!

Sledeće pitanje postavila je Zorica Marković.

- Janjuše, kad ćeš da k*esneš ovu utorak babu - pitala je Zorica a onda se predomislila i tražila mu da navede tri ljige i tri najbolje osobe u kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto si ti Zoko, izgubila si dostojanstvo, ne pričaš uopšte kako misliš... Druga osoba je Aneli, a treća osoba je Luka, vas dvoje ste jedno prema drugom najveće ljige koje postoje ove sezone. Luka, ja sam ovde devet godina, mogu da procenim neke stvari, meni ovo ništa ne pije vodu i ništa nije prirodno, baš nam vređate inteligenciju, glava nas boli

- Hajde na mesto kockaru, klošaru mrš - vikala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljiga ti je ona koja me je tužila dok sam bila trudna... Pričaj kako ti se j*bu na oči - zarežala je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

