Sofija ponovo pomrsila konce: Milan naleteo na žestoku osudu zbog druženja sa njom, Ivan ubeđen da je okrenuo leđa Kariću (VIDEO)

Au!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Za mene je više vas pokazalo nezahvalnost ove sezone. Prvi je nezahvalan Nerio, pokazao je nezahvalnost prema svojoj majci. Anđelo je pokazao nezahvalnost prema Terzi. Najsvežiji primer je Milan koji je nezahvalan prema Kariću zbog svega što smo videli i čuli - rekao je Ivan.

- Ja se više ne svađam sa svojim prijateljima. Miljana je pokazala svoju zahvalnost. Ona je pokazala da je drugar i pokazala je zahvalnost kad god sam je odbranio i kad sam stao uz nju. Maja je pokazala zahvalnost iako sam joj rekao mnogo uvreda. Ti si Majo ostala pored mene tu bez obzira na sve. Ja bih voelo da uđeš u normalnu vezu i da nikome više ne rasturaš brakove. Asmine ti si pokazao koji si monstrum i za svaku uvredu i sve si tužen! Govorio je da će slaviti kad mi majka bude umrla - rekao je Uroš.

- Neću, biću tužan - rekao je Asmin.

- Anitu neću navesti, neću da poanvljam iste greške. Terza je nezahvalan. Organizuje sebi riđendan da muzikom, a Milici nije dao pare za Barbaru. Ivan je nezahvalan, nikad Miljanu nisi odbranio, a sedam godina brine o Željku. Nisi smeo da dozvoliš da se svađaš. Mića je nezahvalan prema meni - rekao je Uroš.

- Izvini, izvini, je*em ti majku! - povikao je Mića.

