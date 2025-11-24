AKTUELNO

Zadruga

Sofija ponovo pomrsila konce: Milan naleteo na žestoku osudu zbog druženja sa njom, Ivan ubeđen da je okrenuo leđa Kariću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Za mene je više vas pokazalo nezahvalnost ove sezone. Prvi je nezahvalan Nerio, pokazao je nezahvalnost prema svojoj majci. Anđelo je pokazao nezahvalnost prema Terzi. Najsvežiji primer je Milan koji je nezahvalan prema Kariću zbog svega što smo videli i čuli - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se više ne svađam sa svojim prijateljima. Miljana je pokazala svoju zahvalnost. Ona je pokazala da je drugar i pokazala je zahvalnost kad god sam je odbranio i kad sam stao uz nju. Maja je pokazala zahvalnost iako sam joj rekao mnogo uvreda. Ti si Majo ostala pored mene tu bez obzira na sve. Ja bih voelo da uđeš u normalnu vezu i da nikome više ne rasturaš brakove. Asmine ti si pokazao koji si monstrum i za svaku uvredu i sve si tužen! Govorio je da će slaviti kad mi majka bude umrla - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću, biću tužan - rekao je Asmin.

- Anitu neću navesti, neću da poanvljam iste greške. Terza je nezahvalan. Organizuje sebi riđendan da muzikom, a Milici nije dao pare za Barbaru. Ivan je nezahvalan, nikad Miljanu nisi odbranio, a sedam godina brine o Željku. Nisi smeo da dozvoliš da se svađaš. Mića je nezahvalan prema meni - rekao je Uroš.

- Izvini, izvini, je*em ti majku! - povikao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

ANELI POMRSILA SVE KONCE! Kačavenda shvatila kako se Ahmićeva poigrala sa Bebicom i Teodorom, pa je napljuvala (VIDEO)

Zadruga

Pomrsila sve konce podelom: Zorica naletela ne žestoku osudu zbog poniženja Mikija Dudića, ovim potezom pokušala da se izvadi (VIDEO)

Farma

OVO NISU OČEKIVALI: Aleksandra pomrsila konce, evo ko su ovenedeljne sluge (VIDEO)

Zadruga

Struka se oglasila! Ivan jedva dočekao da nagazi Anđela preko Anite, Terza ponovo udario na priču o Rankoviću i Milici (VIDEO)

Domaći

OPŠTI HAOS ZBOG TROUGLA: Mina otkrila da li je Asmin kriv zbog priče sa Majom, Luka priznao da li igra rijaliti sa njom (VIDEO)

Zadruga

NIKO MI NE MOŽE ZABRANITI LJUBAV: Aneli progovorila o Janjušu! Ivan jedva dočekao da ponovo oplete po Eni i Peji (VIDEO)