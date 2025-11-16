AKTUELNO

Zadruga

ANELI POMRSILA SVE KONCE! Kačavenda shvatila kako se Ahmićeva poigrala sa Bebicom i Teodorom, pa je napljuvala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Au!

Nenad Macanović Bebica i Milena Kačavenda otkrili su kako je Aneli Ahmić zakuvala još jednu čorbu u koju je umešala Teodoru Delić.

- Šta si hteo da mi kažeš? - pitao je Bebica.

- Aneli je došla na vrata i rekla da traži Teodora, a ja pitam Teodoru: "Je l' te poslala Aneli?, a ona kaže: "Ja sam se sprdala, bolje da pijem ja nego on". Aneli je rekla Teodori da ja sedim sa Bebicom da bih pila viski - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije ona poslala Aneli, ona mi je rekla da je došla sama da se sprda - rekao je Dačo.

- Zašto to radi? Spavaće sa mnom - vikala je Milena.

- Što piješ? - pitao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nek pije, pustite ga - rekla je Milena.

- Kur*etina Aneli - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

