Lakše joj je od kada je skinula prsten: Mina detaljno izanalizirala odnos Aneli i Janjuša, Ahmićeva jednim potezom napravila rebus (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Rankovićem.

- Nema ovde ni Lj od ljubavi, poštovanje nisu pokazali. On nije pokazao poštovanje zbog Maje, pa Sare, ali ni ona nije pokazala dok je bila napolju. Veza im je bila lažna, svela se na fanove i podršku. On je znao da će mu Aneli zameriti mnoge stvari. Dosta je danas rekao o njihovom odnosu. Dolaziće do nekih rasprava i svađa ponovo - rekao je Anđelo.

- Doći će do svađe jer sve što priča po strimovima priča za narod - rekao je Luka.

- Ti si kriv što si danas spomenuo za telefon - rekao je Terza.

- Uzeo mi je telefon jer je bila neka čarka u kući i bacio ga - ubacila se Aneli.

- Ovde Luka sumnja u nešto - ubacio se Mića.

- Luka kaže da su imali četiri rasprave, a to je jedna velika u 15 dana i meni to nije idealno da dođe do toga da nekome želiš da razbiješ glavu - dodao je Anđelo.

- Mislim da Luka voli Aneli, a Aneli njega više žali. Evidentno mi je ovo sa Janjušem i njoj se sve to dopada. Ozarila si se, bra*avica ti je isapala. Vidi se da joj je lakše jer je skinula burmu - rekla je Mina.

- Možda odem po drugi da stavim na ruku - rekla je Aneli.

- I ona i Luka su mi presmešni. Ona je jedva dočekala da je Luka ostavi, jedva dočekala da sedi sa Janjušem. On mi je kao muška pi*da, nit stava, nit muškosti - rekla je Sara.

Autor: A.Anđić