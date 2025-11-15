AKTUELNO

Zadruga

STRUKA SE OGLASILA! Filipove bivše dale sud o njegovom odnosu sa Teodorom, Boginja žestoko nagazila Delićevu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Boginjom o Teodori Delić i Filipu Đukiću.

- Bebičino ponašanje prema Teodori u svakoj situaciji bilo je klasično maltretiranje i ponižavanje. Teodora u Filipu vidi svetlo na kraju tunela i da će da udahne vazduh koji joj fali. Ne mislim da je ona uradila neku strašnu stavr jer je i Bebica znao sve. Ko zna kako bi tek bila osuđena da mu je rekla "ne". Ovo je najbezbolniji način da se odvoji od Bebice - rekao je Ivan.

- Sa jedne strane imamo psihopatu, a sa druge strane nermoralnu devojku. Kao svideo joj se Filip, a onda je Asmin hvata za su*e. Ona je meni uvek bila onako. Voli da je muškarci hvataju za du*e - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebicu ne sažaljevaju previše. Da nije toliko omražen i da nije tolika zlodela učinio više bi je osuđivali. Ovo je slab i zaljubljen muškarac, a sad je povređen i zaljubljen. Neće biti utorak devojka jer nijedna od nas nije utorak devojka - rekla je Vanja.

- Šta se promenilo u tvom odnosu sa Majom? - pitao je Darko.

- Više su mi ljudi sa strane pričali...Ona je prva skakala ovde. Ona i te kako hoće da se privali u priče sa Asminom. Ne znam zbog čega ima takav gard prema meni - rekla je Teodora.

- Majo da li je ona tebi pretnja ili si ti njoj? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Crni Taki, šta ti napravi!? Ne smeju ništa u lice da mi kažu. Mislila sam da budem blaža, ali biću surova. Ovo je dno dna, bruka i sramota. Ovo je trougao Bebice, Teodore i Filipa! Ne pada mi na pamet da se spuštam na taj nivo. Bebica treba da se uzdigne, ona nije ni prva a ni poslednja. Najgore je živeti u laži. Ne mogu ovi civili meni ništa. Ja se ove godine sa ljudima ne družim - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

