ZVALI SU GA DA PROMENI ISKAZ: Aneli progovorila o Lukinom svedočenju protiv bivše devojke! Asmin uvideo mnogo nelogičnosti u njenoj priči o Lukinom nasilju (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem, a on je doživeo totalno pomračenje zbog Aneline istine.

- Ako budem objavio nešto biće kraj - rekao je Luka.

- A mene si osuđivao - rekao je Asmin.

- E ovo je laž! Zamislite da sam rekao da me isekla nožem, a ja imam ožiljke. Luka je muškarac! - rekao je Luka.

- Lukin cilj je bio da uzme moju podršku i da se smuva sa Majom. Cilj je bio da zataška Baju i da se ne oglašava, pa se Biljana oglašavala. Uspelo mu je, nabijem mu podršku na k! Donesite detektor laži - rekla je Aneli.

- Nikada se nisam čuo sa kumovima, ona to zna! - rekao je Luka.

- Nisu hteli čuti za njega, nebitno - rekla je Aneli.

- Ovo je cilj da bi se smilovali na nju da bude žrtva. Oni su mu zapretili da promeni iskaz za Davida i ženu. Ovde smo sedeli kad mi je priznao ko ga je zvao da promeni iskaz i zato je promenio - rekla je Aneli.

- Ona ne može da bude žrtva! Ona 20 dana se provodi, šlepa auto, ide u Dubrovnik, pije, ne gleda strimove, a onda ulazi u kuću i radi mi inat sa Janjušem i voli Luku najviše. Primetila je da je mene izgubila skroz - rekao je Luka.

- Asmin, kako reaguješ na ovu skandaloznu priču? - pitao je Darko.

- Ja bih voleo da verujem Aneli sve, ali ja njoj ne mogu ništa da verujem jer je i meni sve pakovala kao Luki. Gde je bila Nora u vašem haosu? Žena dva meseca predstavlja da je Luka divan tata Nori, a mene blati. Grofica ga hvali dva meseca, Sita mi govori da je sjajan čovek, sve najbolje o Luki pričaju i sad čujem sve najstrašnije. Grofica slika moje dete sa Lukom! Grofica ide sa njim u Dubrovnik, skupljaju gifotve zajedno, sela mu krilo za lava! Kakav je ovo onda mostrum koji spava pored naše ćerke? - skočio ej Asmin.

- On niej pedofil, ali je divan prema nori - rekla je Aneli.

- Ona je mene ostavila - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić