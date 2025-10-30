Ne zna gde udara: Aneli se zapetljala u laži u želji da odbrani Situ, Asmin priznao kada su poslednji put bili intimni (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Asmina Durdžića.

Šta te je iznerviralo na žurki?

- Jednostavno to što se dešavalo oko Nore, pa unošenje u facu sa njene i njegove strane. Napolju bih drugačije reagovao. Sve mi se skupilo i još me drži. Ja najmanje krivim Luku, ali ona je sve to dozvolila. Ja sam ga na neki način uvukao, ipak je to velika ljubav - rekao je Asmin.

- On ga je uvukao. Luka ne bi imao ništa sa tim. Ti si Luku upetljao u naš odnos, ljubomoran si - rekla je Aneli.

- Ona nikad nije odvojila odnos mene i Nore i nje i mene. Žena je sve izbacivala samo nema nijednu poruku od 20.07. Imali smo samo samo jednu dr*icu. Ono što je meni slala nisam nikad hteo da izbacim zbog Nore. Ono što je njen bivši slao ja sam okačio i stavio salatu. Ja sam objavio njene slike jer je Grofica dirala Staniju, pa sam objavio Situ, a onda sam tebe objavio, ali sam stavio salatu - rekao je Asmin.

Aneli, kako ti znaš da Nerio laže ako nisi pričala sa Sitom i nisi bila tu?

- Sita mi je dokazala da neke stavri nisu takve. Pratila sam. Imam pravo da ne verujem u tu priču - rekla je Aneli.

- Ona ne može da zna i govori stvari koje je joj je Sita rekla da kaže - rekao je Nerio.

Autor: A.Anđić