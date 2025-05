NE ZNA GDE UDARA! Gastoz saterao Ivana u ĆOŠAK ISTINE, on uzvratio udarcem na moral njegove sestre (VIDEO)

AU!

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje za Stefana Karića.

Anđela nije htela sa tobom u hotel iako si ti to želeo, zašto misliš da bi otišla sa Lukom u hotel?

- Zatekli su me. Pojma nemam - rekao je Karić.

- Nije on ni mislio da ću ja ići sa njim niti je imao želju. Nisam ja bila poenta. I jedan i drugi su u toj situaciji nedorečeni. Nije mi jasno koji je to kontekst. Ne mislim da su mislili ni Stefan ni Luka da ću ja otići sa bilo kim. Svako zna da ne bih otišla, a i obojica su zauzeti - rekla je Anđela.

- Ajde da kažemo da mu je izletelo, ali svakako bi se prelomilo po mojoj grbači. Shvatili smo da je on sam sebe upucao, a ne kako se pričalo da je upucao mene. Tekvu princezu je mogao da uzme ozbiljan momak, a ne jedna seljak iz Grabovca, ali priča kaže drugačije - rekao je Gastoz.

Gastoze, zašto ćutiš Ivanu na laži, postavi ga na mesto?!

- Kad napuni frižider, tad ću da ga postavim. To je čovek koji naplaćuje kafu u svom stanu. On čim ustane, on laže. Dečko se ne gasi, ne zna ni on za šta. Ako se misli na poslednje sa Radom, pa i ja idem kod majke - rekao je Gastoz.

-Gastoz je imao tu šalu, Karić je meni govorio da osudim i komentarišem. Karić na sve moguće načine pokušava da potkači Gastoza na sve moguće načine, čak i preko mene. A on je sam postavljen na mesto, nema gde da se trudi. Kakav je otac, kakav je muž, kakav je čovek da ovakav čovek priča o Gastozu. Mene je više puta potkačio ali ja ne posustajem - rekao je Uroš.

- Spomenuo si Ivanu sahranu babe i ostalo. On je mislio da ja dolazim i pričam, a on je čuo od Đedovića. Pa mi je dobacivao da sahranim babu i majku. Kod njega je to prirodno stanje - rekla je Jelena.

- Priča je bila da je uzeo pare od drugarice njegove sestre, da sahrani babu, a na kraju je dao samo 500 evra, a ostalo nije nikad - rekao je Gastoz.

- Ja sam uvek na svom mestu. Pravo mesto Gastozovo je pored Ene. Jelena je ispričala kako je Anđela u pravu jer je vređala Gastoza jer ej branio Enu. Nije ona skakala zbog drugih, nego zbog Ene. Ne znam na koje laži se misli što se tiče moje babe. Gledaoci misle da je laž kad kažem da mu je sestra jedan od najpormiskuitetnijih devojaka. Sa dvoje odrasle dece je imala se*s i bila u vezi sa 20 godina starijim čovekom, prevarila je muža koji je donosio prase. Rada mi je rekla da Đura napolju zove Anđelu 'spe*mulja'. Ja verujem Radi - rekao je Ivan.

- Kako ćemo za taj kredit? Kako ćes da vratiš kredit i napuniš frižider? Baku si sahranio preko kredita - pitao je Gastoz.

- Ali ne preko njegovog. Pošto ste se sladili lažima, upravo sam čula da me Nenadov otac obožava. Vidi šta je pravo za njegovog sina - rekla je Anđela.

- Možda je on svoju majku zakopao, ja sam moju sahranio - rekao je Ivan.

