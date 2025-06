BITNIJI JOJ JE PENIS OD BOLESNE MAJKE: Munjez ne zna gde udara naspram Kačavende, Stanić demolirao Anu Nikolić i Kordu pred svima (VIDEO)

Au kakav šok!

Naredno pitanje bilo je za Draganu Stojančević.

- Kako si se osećala kada si videla da Matora brani Stefani, bravo Matora, kraljice jedna - glasilo je pitanje.

- Bila mi je situacija katastrofa, bili su pijani i Danijel i ona. Pljuvala je najgore i nju i njenu porodicu i izmišljala neke stvari i bilo mi je katastrofa da je brani - rekla je Dragana.

- Bilo ko da je bio u tom stanju, ona bi pomogla - rekla je Stefani.

Sledeće pitanje bilo je za Marka Stefanovića.

- Marko, od izjave da si pogrešio što si pominjao porodicu u rijalitiju, do toga da potenciraš ponovo sam priču o nesrećnom detinjstvu pred kraj, šta je tu više tačno - glasilo je pitanje.

- Ne potenciram sam, dobio sam pitanje na intervjuu šta me je najviše pogodilo...Ta priča je istina i to je to, a te neke fotografije što je objavljivao, videćemo - rekao je Stefanović.

Sledeće pitanje bilo je za Munjeza.

- Ako ti neko kaže imaš dete, niko tebi ne vređa to dete, vrlo dobro se zna šta je vređanje deteta, "N.N." jesi - glasilo je pitanje.

- Poenta je da sam "N.N." ne mojom krivicom. Odmah se udara na decu i na pokojnike, ja sam pogan na jeziku, vređati nikoga neću! Ja sam sinoć govorio životne postupke koji su gori od mojih - rekao je Munjez.

- Sve je jasno, kada sam komentarisala u ponedeljak, Munji ne odgovara već određeno vreme što ja komentarišem da on Stefani maltretira. Ove njegove priče...Iskreno da ti kažem, pošto je bila priča bez razloga, slagao je puno toga na radiju. Čitava priča je krenula od toga što nisam prihvatila izvinjenje. Ovakvi teletabisi su mi nosili đubre, a ja ga nikada nisam vređala, pitanje je jasno kao dan. Ovo je nasilnik, ovo je monstrum, oteraće ovu devojku u duševnu bolnicu, džabe vergla - rekla je Kačavenda.

- Bila je pijana kao morka, drže je trojica, ona skače, ja gledam šta je sa ženom?! - rekao je Munjez.

Poslednje pitanje bilo je za Anu Nikolić.

- Ana, da li ti nimalo nije žao majke kojoj nimalo nije dobro zbog mirenja sa Kordom - glasilo je pitanje.

- Moja majka je bila tu kada smo se mi pomirili...Ne znam šta da kažem. Ona je i pre toga bila bolesna od toga, operisala se, mada su doktori rekli da joj ne treba stres - rekla je Ana.

- Uništila je porodicu, je*e se, bitniji joj je ku*ac od rođene majke. Prodala je majku, oca, sestru zbog jednog običnog glibavog ku*ca nikakvog. Ja da sam imao roditelje kao ona ja bih bio najsrećniji da me otac nije tukao - rekao je Stanić.

Autor: Nikola Žugić