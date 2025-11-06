NIKO MI NE MOŽE ZABRANITI LJUBAV: Aneli progovorila o Janjušu! Ivan jedva dočekao da ponovo oplete po Eni i Peji (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za Milenu Kačavendu.

Zbog čega Jakšiću nazivaš kobilom?

- Ne sećam se da sam je tako nazvala, to nije izraz koji ja koristim. Nisam rekla nijednu od tih reči za koje skaču. Nisam ni sinoć rekla da je kobiloa. Nešto jesam, ali to je bilo posle Nominacija. Sećam se, ne mogu da se setim reči, ali nije kobila - rekla je Milena.

- Meni je bitno da nije nešto uvredljivo - rekla je Aleksandra.

Miki, možeš li nam reći koji je to iskren i dobronameran savet Ivan dao Peji, a da nije bilo uvredljivo?﻿

- Ivan je komentarisao da nije za njega i da ne treba da pređe preko nekih stvari. Ja verujem da bih mu i ja rekao isto da sam bio tu. Ispostavilo se da su zajedno i da se vole i ja ih podržavam u ovom trenutku - rekao je Miki.

- Ja sam reagovau u toku emisije. Nikad nisam išao na zidić i govorio mu. Ali kad oni naprave haos ja sam se sladio jer ovu kretenušu ne mogu da smislim, a Peja mi se ovde zahvaljivao. Nisam mu davao savete, ali je slušao moje rezone. Nek on opravda svojoj Eni. Šta sam ja tu kriv? - ubacio se Ivan.

- Ja ih podržavam, ljubav je pobedila, a oni su opstali - rekao je Miki.

- Ja Peju nisam nikad opsovao, a ni blizu da sam uvredio majku i oca, što je ona radila. Gastoz mu je rekao da će ga pljunuti u usta bude li se pomirio sa njom i pomirio se - rekao je Ivan.

S čim se Sita drži u šaci pa ne smeš krenuti tamo gde te srce vodi, a znamo da te vodi ka Janjušu?

- Ne može meni niko zabraniti ljubav. Oni jesu bili protiv toga i videli su da se ja čujem sa njim i oni su digli ruke. Nikad nisu mogli krojiti sa kim ću ja biti. Ne može mene niko držati u šaci - rekla je Aneli.

- Slažem se sa gledaocima. Video sam na rođendanu... Kao nije me videla na rođendanu, kao da sam ja visok 144 - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić