SMISLILA NOVU VERZIJU PRIČE! Aneli se pogubila u lažima o Kariću, Bebica uvideo nove nelogičnosti (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za

Šta misliš zašto ti pola njih nije došlo na rođendan?

- Pola ne može očima da me gleda. Pobednica, lepa i atraktivna, postigla sve ono što oni nisu mogli - rekla je Anita.

Filipe, da li si sve pesme stavio za Teodoru, a posebno Dino Dvornik?

- Nisam sve, ja volim te pesme. Jedna je bila za Ivana. Nisam popričao sa njom dve rečenice, bilo bi glupo da stavljam - rekao je Filip.

- Nisam ni slušao, a verujem da bi rekao da je tako - rekao je Bebica.

Aneli, kakav je Karić u krevetu, znamo da je kratak po visini, kakav je po dužini?

- Karić nije kratak po visini, meni je on normalan. Ne znam kakav mu je krevet, a ni kakav je on u krevetu. Spavala sam na kauču, ja mislim da je 150 sa 100 - rekla je Aneli.

- Ja verujem da je tu nešto bilo jer znam šta je on radio. On ne preza da li mu je neko prijatelj ako mu se neko svidi. Ne znamo ko je koga vukao - rekao je Bebica.

- Nije niko, došla je šlep služba - rekla je Aneli.

- Verujem da je nešto bilo. Mnogo se čudno priča i nepovezano. Ja verujem da i Luka sumnja u celu priču. On je najbolji prijatelj Matoroj, a dopisivao mu se da bivšom ženom. Šta bi njemu zanačilo da ispoštuje Luku? Postoje bivše učesnice koje je ovde izdvajao, a on im je pisao napolju. Ovo nije ništa nelogično - rekao je Bebica.

- Ja sam siguran da ništa nije bilo i verujem i Aneli i Stefanu. Kad ja nisam tu može da spava i kod njega u krevetu pored, ja sam siguran - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić