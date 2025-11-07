Preokret do preokreta: Aneli ispitala Maju o odnosu nje i Luke, Marinkovićeva jednom rečenicom izazvala HAOS (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković.

- Ne može neko na silu da natera, on govori onako kako misli. Meni je on vrlo jasan. Sad kad bi ustao da me napuši, meni bi bilo smešno - rekla je Maja.

- Da je ustao i rekao da nije imao lošu nameru, ali on je rekao da se slaže sa Saletom sve... Ja reagujem na njega. Kako ja nisam na Aneli skočio malopre? - pitao je Luka.

- Je l' ti zabranio da se družiš sa Anđelom? - pitala je Ivana.

- Jeste - rekla je Aneli.

- On i ja smo bili dobro. On je promenio ton, verovatno jer mu se skučpi sve živo pa misli da može da se istresa na mene. Ja sam momak iz grada, ne znam šta misle. Luki se skuplja što ne sme ništa da kaže Asminu i Janjušu - rekao je Anđelo.

- On je svaki put rekao sve i Asminu, nije prezao od njega - rekla je Aneli.

- Luka je bio u svađi sa Aneli, pa je Maja mogla da primeti njegove poglede. Kad je za stolom i pored Aneli, ne sme da gleda. On ne radi ono što on oseća. Svaki dan slušamo njihove svađe, jedan dan je Maja problem, drugi nije... Da je Maja upalila Luki šporet kuća bi gorela - rekla je Mina.

- Ako tebe Aneli jednom pita gde gledaš, a ti prećutiš, da li ćeš ikad doći i reći: "Do kad ćeš da me praviš budalom?" jer ništa ne radiš?! - ubacio se Janjuš.

- Da li sam ja mogao da utičem na to šta ćete vi da pričate? - pitao je Luka.

- Ako si siguran u svoju devojku i ona u tebe kažete: "Vidi ovih budala" - rekao je Janjuš.

- Majo, po čemu si zaključila da je odlepio? - pitala je Aneli.

- Po pogledu - rekla je Maja.

- Od kada se gledate? - pitala je Aneli.

- Od pre nego što si ušla, Lukica je lepo objasnio - rekla je Maja.

- Je l' onda on igrao rijaliti sa mnom? Ako je ustao i izvinio se onda je bilo iskreno - dodala je Maja.

- Ako je Luka svestan svojih grešaka onda je Aneli u pravu - istakao je Ivan.

- Stavrno ga volim, ali ovo je jeftina predstava. Ona ti se direktno meša u odnos!

Autor: A.Anđić