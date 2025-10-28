Razvezao jezik: Bebica demolirao vezu Aneli i Luke, pa zaratio sa Vujovićem (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a voditelj Milan Milošević podigao je Nenada Macanovića Bebicu.

- Asmin je pričao svašta ali nikad nije rekao "Budi srećna što sam te prihvatio". Ona je na Nominacijama rekla da ćerka nije njegova, blamiraš se sve više. Oni su potvrda da plan u rijalitiju nikad nije mogao da se održi. Nije se ona pomirila džabe sa njim kad je izašla iz Izolacije. Ona je zategnuta kao praćka, a svakog trenutka će da mu je*e mater - rekao je Bebica.

- Luka nije potvrdio Asminove reči - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić