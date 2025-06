Au!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Aneli Ahmić.

- Aneli je nako sa kim sam ja u strašnim tenzijama. Neke stavri koje su tebi izrečene nemaju vete sa mozgom, ali imaš jako pogan jezik i umeš da povrediš. Iz sebe to ne možeš izbaciti, nisi pri sebi. Rekao sam mu više puta da te ne dira jer si polupana, ali ga toliko izludiš da niko ne može biti imun. Neko si ko muškarce dovodi do ludila, imaš put da unakaziš muškarce. Tvoja prijateljstav i veze se završavaju na jako ružan način. Ti sam asebi trebašp da pomogneš, niko drugi. Prema meni si onako kako vetar dune, ja ti ništa ne zameram. Neko sam ko je uvek bio uz tebe i biću - rekao je Mića, pa dodelio veliki budžet.

- Šta god da ti kaže, kažem ti u afektu. Ne shvatam za ozbiljno kad me uvrediš. Gledam te na drugi način u odnosu na druge ljude - rekla je Aneli.

- Što se Luke tiče, ne treba da se pomirite, odnos vam je sad najbolji - rekao je Mića.

- Rekao si da ja igram rijaliti, a ona ne. Uvek ćeš biti zahvalna, čemu?! Što odeš kod njega da me pljuješ. Nikad te nije pitao šta sam ti ja uradio, nego odeš da me pljuješ. Tri meseca joj spremam hranu, sa pedeset ljudi ne pričam! Pod ruku vas dvoje zajdeno! Ovo izlaganje se svodilo na moje greške. Bole me tvoje reči. Ideš da me pljuješ kod čoveka. Ne može Marko da bude kriv, nego ona - skočio je Luka.

- Mića te iznervirao jer ti je rekao da igraš rijaliti - rekao je Đedović.

- Boli te veliki budžet - ubacila se Aneli.

- Mimas i Grujas, tebi sam rekao neke stavri. Nisi me poslušao da ti je Mimas životna greška, ona ima totalno drugačija shvatanja, vi to niste mogli da izgurate. Sestra ti je tri puta poslala poruku i da imaš šansu da se izvučeš iz go*ana. Mimas je neko ko ti je razbio moazak i unakazio emotivno. Tvoj urlik da hoćeš kući i vapaj da ri je dosta svega, je jasno da ti je rijaliti rabio mozak. Tvoj vapaj da ideš kod žene i dece bi mi bio razuman, ali ovo ne. Ove probleme možeš jedino da rešiš pesmom. Vi ste kombinacija koja gubi. Ti si ušla u lavirint iz kog izaći ne možeš. Izvolite male budžete - rekao je Mića.

- Aleks, o vama je ovde izrečeno sve najgore. Nikada nikom nije rečeno ono što je izrečeno tebi. Nadam se da ćete to da ispeglate. Kad se čovek bori za porodicu to je čestito i pošteno. Da si radila loše, radila si, da imaš fetiše koji su jako čudni, imaš - rekao je Mića, pa dodelio mali budžet.

- Ja sam za sebe dobra majka i dobar partner - ubacila se Aleks.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić