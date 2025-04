Udario lažov na lažova?! Aneli i Luka ušli u crveno, umešao se i Lepi Mića, Ahmićeva načisto pukla zbog Sandre: Kada ćeš ući u vezu sa njom? (VIDEO)

Au!

Ozbiljna rasprava Aneli Ahmić i Luke Vojovića se nastavila, umešao se i Lepi Mića.

- Lažove! Rekla sam ti: "Fićfiriću". - skočila je Aneli.

- U sina se kunem, ovako si mi pokazivala - pokazao je Luka.

- Ti si bolesnik, pa videlo bi se. U oči me pogledaj. Jesi mali fićfirić. Ja to nisam pokazala, nego ovo. Htela sam ga povrediti. Pitao me Drako: "Da li postoji mogućnost da sam trudna", koji sam ja blam doživela - rekla je ANeli.

- Kad su zajedno, njihova veza je ovo - rekao je Mića.

- Što ne vređaš Sandru, ona je majka, a ja nisam? Rekao si da sam ološ i da ti se gadim. Radi jagnjeta smo se posvađali - rekla je Aneli.

- Ne odeš pa je zgaziš tako - ubacio se Mića.

- Govedo, ponovo pričaš o meni, Kad ćeš ući u vezu? - skočila je Aneli.

- Mani se više te žene - rekao je Mića.

- Kad ćeš ući u vezu sa Sandrom? Što si lagao da ti odgovara moj miris?

