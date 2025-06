TEŠKE REČI: Lepi Mića sasuo Anđeli i Gastozu sve u lice, pa dobio žestoku povratnu: Možeš da sediš isključivo ispod našeg stola! (VIDEO)

Au!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Neko ko je zbog svog ličnog interesa ostao u sumnjivim odnosima sa svojim prijateljima iz spoljnog sveta, a nije stao na stranu svoje devojke. Ubeđuje da će to da reši napolju, a kad se dešavaju druge svađe on poziva te iste ljude. Nema neko mišljenje o ljudima sa kojim se druži. Oni gledaju njega kao u Boga, prodaje im žvake, a to radi uz ironiju i sarkazam i prodaje maglu. Uspeva mu to odlično, ali ove godine mu se nešto izjalovilo. Nije mislio da će mu glavni konkuiretnt za pobedu biti njegova devojka. Veza im je više u raskidu i prekidu nego u lepim stvariuma. Od veze nema ništa, ali je smpreman da gura do kraja. Kad ga napada, ondapusti da ga brani Anđela, a kad napadam nju onda skače on. prodaješ lažni moral. Ceo tvoj život je jedan prevara. To si ti Gale - rekao je Mića.

- Mislim da bi ona sve rekla Gastozu samo kad bi se posvađala. Ona zna da sam ja sve u pravu, ali tera svoju priču jer joj se ništa drugo ne isplati. Ona je ušlka isto u priču takmičenja. Anđela je neko ko je prema meni pogrešio. poštovali smo se, ja smatram da sam ja u pravu, ti misliš da si ti. Želim ti ugodan boravak do kraja - rekao je Mićo.

- Nisam u listi ljudi koje hvalite, što je pohvala za mene. Za mojim stolom ćete moći da sedite isključivo ispod stola - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić