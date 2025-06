PUČE PRIJATELJSTVO: Uroš konačno sasuo Anđeli sve u lice, pa dobio žestoku povratnu! Haos u programu uživo (VIDEO)

Odsvirali kraj druženju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Uroša Stanića.

- Zašto si se naljutio na Anđelu i sad izjaviti da ćeš komentarisati kako jeste, a ne da ćutiš? - glasilo je pitanje.

- Jer sam hteo sinoć da je odbranim, a nije me konstatovala i to sam dožeo kao poniženje. Ona nije shvatila svoju grešku, nije mi prilazila i ja sam njoj prvi prišao. Rekla je da će sama da provodi vreme, a danas sam video da provodi sa svima osim sa mnom. Ja sam stajao uz nju, bolelo me je uvo da li je lažov ili iskrena i hteo sam da je pravdam i kad sam mislio da nije tako. Nije me prilazila, osećam se loše jer smatram da ne treba da se ograđuje od mene. Ona mene nije ni pogledala, ni pitala me kako sam. Nije mi prišla dok sam plakao, nego mi je Gastoz prišao. Ja da ispadam drug, a neko nije drug prema meni. Boleo je k*rac šta imam da kažem, nikog ne konstatuje nego samo svog dečka. Ako već pokušavam da branim stvari koje nisu odbranjive onda može da me sasluša. Krenuo sam da gazim Gastoza zbog nje, a ona ne pokazuje zahvalnost. Nema potrebe da jurim i da se ponižavam. Neću da je blatim, samo temu nisam komentarisao kako jeste - govorio je Uroš.

- Baš mi je teško i ne znam kako da se sastavim. Teško mi je baš što ne pričam sa Gastozom, Urošem i Jordankom, baš sse raspala živa. Postoji samo jedan razlog što sam se naljutila na Uroša, a to jer me je ogovarao kod Matee. Došao je u hotel i rekla sam mu da me ne zanima. Ja sam danas otišla sama da se sunčam, posle je došla i Jelena. Ne mislim da sam mu jednu lošu stvar rekla, ja sam se raspravljala sa Gastozom. Ovi njegovi prebačaji iz sata u sta, ja njega nisam ogovarala... Ja samo sam neraspoložena i nervozna i sklonila sam se od svih - rekla je Anđela.

- Ti si mene ponizila - dodao je Stanić.

- Da li možeš da joj daš prostora da ona bude povređena? - pitao je Gastoz.

- Ja sam poštovao njenu odluku da ne priča ni sa kim, a onda sam video da priča sa svima osim sa mnom. Ako sam video bol u k*racu, to je onda ogovaranje - pričao je Uroš.

- Da li ti misliš da ja ne čuješ šta pričaš? Sinoć si rekao da me štediš, a što se mene tiče samo rokaj - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić