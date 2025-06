Konačno skupio hrabrosti: Gastoz priznao Anđeli sve što mu leži na duši, posle ovoga nema nazad! (VIDEO)

Odsvirali kraj!

Nenad Marinković Gastoz odlučio je da prizna Anđeli Đuričić da je u njihovom odnosu došlo do promena i da nakon rijalitija ne želi da započinje zajednički život sa njom, sve dok se ne uveri da sve o čemu mu je pričala je istina.

- Da li si se zaljubio u nekog drugog? - pitala je Anđela.

- Jesam - odgovorio je on.

- Ja se ponižavam i branim te. Sve što me je Darko pitao rekla sam u kontri, a rekao si mi na to bravo, a sad mi ovo pričaš. Zašto? - rekla je ona.

- Devojko, ne znam šta ti nije jasno dok ne vidim stvari svojim očima biće ovako u mojoj glavi. Sad će možda da bude teško, ali ćeš u mojim očima da budeš u pravu i ja ću da ti se izvinim - rekao je Gastoz.

- Tebe boli ona stvar. Ti mene ni ne voliš, to nikad nisi priznao. Pokazao si da si zaljubljen i to onako -

- Nemamo šta više da pričamo. Ta žena je možda mene slagala na početku našeg odnosa, kakav odnos ja da gradim? - dodao je on.

- Ti si imao predznanje i muvao me. Nisam te slagala i tebi to nije smetalo. Kako prve noći kad si mi prišao? - pitala je ona.

- Prišao sam da se upoznam, kao sa svima - dodao je on.

- Kako sam sledeće veče bila najlepša? - pitala je Anđela.

- Pa najlepša si, imam ukusa. Ja sams a tobom hteo da popijem čaj i da me upoznaš, a ti si me šikanirala - dodao je Gastoz.

- Ja ne znam šta ti planiraš, ja ne mogu sa tobom da budem, a da ne budem - rekla je Anđela.

- Već više od pet dana si sa mnom, a da nisi. Evo odgovara mi ovako da budem sa tobom i samo nemoj da mi se približavaš. Ne želim da mi se približavaš jer sam lak na tebe. Hoćeš da napravimo najgore i da ne pričamo? - govorio je Gastoz.

- To tek ne mogu. Ja ću sad lažno da se smirim i sutra ću lažno da budem okej, a sutra uveče će demoni da izlaze iz mene - rekla je Anđela.



- Kako planiraš da funkcionišemo?

- Najviše bih voleo kao do sad, ali ja ne znam da li ja mogu da izdržim da ja tebe ne poljubim. Ja sam tebi možda rekao sve što mi sad stoji na duši u ovom momentu i u ovom momentu ne želim da budem sa tobom i samo želim da znam šta se dešavalo. Mene samo zanima da li si me slagala i to ne možeš tek tako da mi dokažeš i ja to moram da vidim. Ja u ovom momentu ne želim da te odvojim od sebe, ali se tako najviše osećam, a možda će sutra da me boli k*rac i da te poljubim i kažem ti da ne mogu bez tebe. Da li je to okej? - pričao je Gastoz.

- Ne znam da li je okej, trudiću se da te razumem i to je to - rekla je Anđela.

- Ja ne bih ništa menjao, ti i ja smo jedno. Koliko ti ne bi mogla bez mene, toliko ni ja ne bih mogao bez tebe. Ti meni nisi rijaliti, pusti me samo da izađemo odavde - dodao je on.

