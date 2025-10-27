Svaka svađa donosi istinite detalje: Mića opleo po vezi Luke i Aneli, Miljana iznela detalje razgovora sa Biljanom Vujović (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Izbor potrčka i Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Lepog Miću.

- Ja sam tu noć stao na Anelinu stranu jer je Luka ponizio i rekao sve i svašta. Za mnoge je Luka bio heroj noći. Ja sam rekao da njihove veza čini dve porodice nesrećnim, a oni su se posle 24 sata pomirili. On je Neriu zamerao što se odriče majke, a sad on ovo govori. Ja to nikad ne bih rekao. Svaka svađa Aneli i Luke da neke istinite detalje. Vas dvoje ste dali materijal da vas svi pljuju - rekao je Mića.

- Kako je moguće da moja majka zove Aneli pred ulazak mimo mene ako sam joj ja rekao da je Aneli rekla da je ku*va? - ubacio se Luka.

- Biljana je rekla da je Aneli ciganštura, da je kalaštura, to je meni u finalu rekla. Pričala je i sa Gastozovom podrškom - rekla je Miljana.

- Nije to rekla, jeste je nešto uvredila, ali nije to rekla - rekao je Luka.

