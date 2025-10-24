AKTUELNO

Zadruga

AFERA TELEFON TRESE SVE! Aneli otkrila detalje razgovora sa Biljanom i potrage za Lukinim mobilnim: Imam glasovnu u kojoj se Biljana kune... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak u kom je prikazana svađa Luke Vujovića i Aneli Ahmić ispod trema kada se ona uselila na imanje u "Elitu 9".

- Luka, zanima me to vezano za telefon i Biljanu, da li si tražio tvojoj mami, na bilo koji način, da uzme telefon od Aneli - pitala je voditeljka.

- Ne, nisam se obraćao na kameru. Išao sam tri puta da potpišem papire za automobil, aplikacija je na telefonu, to su znala dva prijatelja, stariji su ljudi u pitanju, koji su preuzeli auto...Biljana je to iskoristila ili ako već nisu njih dvojica kontaktirali sa Aneli, ja ne znam šta će se desiti sa tim. Ako je Biljana u glavi, iz tih poziva mislila da Luka traži telefon, to je takva glupost. Znači, ja Biljani nikada nisam rekao za telefon - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poenta je ko drži i šta objavljuje - rekla je voditeljka.

- Ja ovde ginem za nju i ako se ponižavam i plačem, koja je svrha da nju kače u negativnom smislu...Zato sam i rekao da se promeni šifra - rekao je Vujović.

- Terza je ovde rekao da je on rekao Terzi da će gaziti Aneli ukoliko dođe do nekog haosa, otkud mi znamo da to nije rekao nekome još - rekao je Anđelo.

- Ne znam da li stoji iza telefona, ja sam ga ostavila sa svojim telefonom...Mi smo bili svi u nedoumici ko vodi njegov instagram, bila sam ljuta. Saznala sam u međuvremenu, nikome se nije poverio, ima glasovna poruka u kojoj se Biljana kune da ne zna kome je ostavio instagram. Ne znam na kojem profilu se dešava haos...Ta tetka njegova koja ga je želela oženiti za devojčicu, to je neka luda žena koja se samo tako predstavlja - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti je Aneli rekla kakav problem ima sa Biljanom - pitala je voditeljka.

- Da jeste. Rekla mi je da ona nije uzvraćala Biljani, da je istina da je Biljana nju vređala kod Đedovića. Biljana je pisala podrškama...Nema šta ja da mislim, ona ima pravo na svoje mišljenje, ali nema pravo da se meša, kao što sam Nikolu osuđivao, pa i ona sama. Kivan sam na svakoga ko blati Aneli...Moj brat je rešio da ne progovori do kraja života s ocem ni reč zbog Aneli, jer je upoznao i nije mogao da veruje da je on zapostavio od brata dete i moje dete, a bavio se Aneli i podrškama - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

Domaći

Zadruga

Domaći

Zadruga

Domaći

Zadruga

