AFERA PO*NO SNIMAK TRESE SVE! Luka i Aneli progovorili o intimnom snimku, Ahmićeva obelodanila sve: Pričali su da postoji glasovna poruka u kojoj on... (VIDEO)

Šok za crnim stolom!

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Luki Vujoviću.

- Šta ti je Aneli rekla kada si je snimao, je l' si bolji ti u se*su ili on - glasilo je pitanje.

- Nikada nije došlo do snimanja između mene i Aneli - rekao je Luka.

- Da li je uzimao telefon dok ste imali se*s - pitao je Milan.

- Ne, nikada nije - rekla je Aneli.

- Nikada, ona nije to videla ni dobila, nikada - rekao je Luka.

- Janjuševa podrška je napisala: "Bojiš se telefona, šta ima u tom telefonu, po*no snimak?", pričali su da postoji glasovna poruka u kojoj on mene pita: "Da li je bolji Janjuš u se*su ili ja?" - rekla je Aneli.

- Pa je l' sam te ja to pitao?! Znači odmah znaš da je ovo laž - rekao je Luka.

- Zna Aneli da ako su ikada snimali, ma dobro i da jeste...Nije samo to da li je snimak izašao napolju, ali si se ti nekome pohvalio - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić