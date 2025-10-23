AKTUELNO

Zadruga

AFERA PO*NO SNIMAK TRESE SVE! Luka i Aneli progovorili o intimnom snimku, Ahmićeva obelodanila sve: Pričali su da postoji glasovna poruka u kojoj on... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za crnim stolom!

Voditelj Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Luki Vujoviću.

- Šta ti je Aneli rekla kada si je snimao, je l' si bolji ti u se*su ili on - glasilo je pitanje.

pročitajte još

NEĆE DOŽIVETI DA BUDE MOJA ŽRTVA! Maja otkrila razlog zašto neće biti sa Lukom, Asmin obrnuo igricu pa stao u njenu zaštitu: Ti ovo nisi zaslužila, ja

- Nikada nije došlo do snimanja između mene i Aneli - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je uzimao telefon dok ste imali se*s - pitao je Milan.

- Ne, nikada nije - rekla je Aneli.

- Nikada, ona nije to videla ni dobila, nikada - rekao je Luka.

pročitajte još

TOTALNI PAD LUKE VUJOVIĆA! Priznao flert sa Majom, Terza ga do koske raskrinkao: Rekao mi je da je napolju mesec, a OVDE SUNCE! (VIDEO)

- Janjuševa podrška je napisala: "Bojiš se telefona, šta ima u tom telefonu, po*no snimak?", pričali su da postoji glasovna poruka u kojoj on mene pita: "Da li je bolji Janjuš u se*su ili ja?" - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa je l' sam te ja to pitao?! Znači odmah znaš da je ovo laž - rekao je Luka.

- Zna Aneli da ako su ikada snimali, ma dobro i da jeste...Nije samo to da li je snimak izašao napolju, ali si se ti nekome pohvalio - rekao je Anđelo.

pročitajte još

KAD JE POČEO DA SE MOLI, ONA JE PALA! Asmin obelodanio sve o isterivanju đavola iz Aneli, ona ubeđena da ih je Karamujić tada venčao: Evo šta je istin

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Skočio kao oparen! Luka pokazao ljubomoru prema Asminu zbog Maje, ona ga opčinila: Ne treba da se pravda, to je sve normalno! (VIDEO)

Zadruga

Izgovor bi mu bio da mene pravi ljubomornim: Luka sam sebe ukanalio, sad je svima jasno šta oseća prema Maji! (VIDEO)

Zadruga

Ne znam kako sam prevarila oženjenog čoveka: Aleksandra demantuje sve optužbe bivšeg dečka Milovana! (VIDEO)

Zadruga

Haos u Beloj kući: Rat na više frontova zbog Kačavendine podele, Janjuš svim silama pokušava da je zaštiti! (VIDEO)

Domaći

ISPLIVALE SVE PORŠELININE AFERE IZ BUDVE! Maja progovorila o RASKOLU sa Slađom, smatra se ISKORIŠĆENOM, a onda su na red došli i HAOSI s mora - Pravil

Zadruga

Ona je za mene AMATER: Ivan ponižava Minu, a govori da poštuje njenu majku, Janjuš odmah skočio: Je l' si je iz poštovanja nazvao KU*VOM?! (VIDEO)