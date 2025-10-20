Glumiš Karleušu, a ona je institucija za tebe: Uroš ne štedi reči na račun Kačavende i Uroša! Boginja otkrila nove detalje o odnosu Luke i Sare (VIDEO)

Au!

Učesnici Elite danas biraju najuobraženiju osobu, a reč je dobila je Tanja Stijelja Boginja.

- Luka je na treće mestu, gledaš u Sarine si*se, a ne smeš da priđeš. Drugo mesto je Rada, bezveze uobražena - rekla je Boginja.

- Mi ne poštujemo jedni druge i ne vrednujemo. Navešću Mići koji ume da popi*a nove učesnike, kad ima kaže da su civili. Staviću i Asmina jer i on ume to isto da uradi za stolom i da poseda ljude - rekla je Matora.

- Većina su baš uobraženi. Dača ima 20 godina i nema tu kulturu da se javi. Mlad si i imaš šansu da to regulišeš - rekao je Miki.

- Prva osoba je Anđelo. Uplaši se uvek ta narod misli. Vidimo po njegovom hodanju da je uobražen, sam je sebi dao nadimak Apolon sa Zvezdare. Diči se da je sam sebi sve obezbedio, a nema ništa. Mamin je sin. Njegova mama kordinira sa kim će on biti. Milena je govorila da je uspešna u svom posu, a smatram da laže. Glumiš Cecu, a i Karleušu, ali ona je za tebe institucija. Treća osoba je Mina, cura fina - rekao je Uroš.

- Rekao si da Anđelo radi u Putevima Užice, to znači da ti radiš u odgajivačnici pasa. Imaš 46 godina i sada je kasno - rekla je Sara.

- Prva osoba je Nenad koji je zaboravi kako je došao ovde i čija je prilikolica bio. Druga osoba je Anđelo, a treća Luka koji radi stvari koje voli, a ne one koje želi - rekla je Sara.

- Dačo naveo si one koji su jedva napravili nešto, pa mogao si i ti napraviti. Drugo mesto je Asmin. Treća zvezda je medicinka sestra. Uzdiže sebe a ne znam što. Janjuš ga je ispitivao tablicu množenja, a on ne zna ni sabiranje, a kamoli množenje. Po čemu si ti profesionalac? - rekao je Viktor.

- Za mene je najuobraženija osoba Asmin. Drugi je Luka koji misli da smo budale koje ne znamo kad je on pijan i kiti se tuđim perjem - rekla je Iva.

- Jedini sam ovde prihvatio nove učesnike - skočio je Luka.

- Skraćen si i nosiš majice podrške. Bio bi ku*ac da nema njih. Trio fantastiko je sledeći - rekla je Iva.

Autor: A.Anđić