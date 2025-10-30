SVE ĆU POBACATI: Nerio doneo odluku o Sitinim stvarima, a Aneli i dalje tvrdi da svi lažu sem nje, pa čak i Luka (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić:

- Kako je moguće da i Janjuš i Asmin i Luka i Nerio, i Biljana i Baju lažu a samo ti govoriš istinu?

- MOguće je, oni su se povezali i iznose laži o meni - rekla je Aneli.

- Jezik ide pravo, sada je Luku pomenula - rekla je Maja.

- Ovde ljudi misle na uvrede i manipulacije na Nominacijama - rekla je Aneli.

- Oni su sve sami rekli, njima ne treba veći neprijatelji jedno od drugih - dodala je Maja.

- Ja sam dokazao da ne lažem, na kaju će se ispostaviti da je Luka lažov i da će on biti optužen za sve. Ovde svako može da vidi ko laže - govorio je Janjuš,.

- Mene pamte po osmesima - rekal je Aneli.

- Tebe pamte po abortusima i testovima za trudnoću - rekao je Asmin.

- Ona zna da ja ne lažem, ja mogu da prećutim, ali kada nešto pričam tako je kako je - rekao je Janjuš.

- Pravi on sve kako mu odgovoara - rekla je Aneli.

- Meni je nelogično da Aneli nije znala sve za Neria, definitivno se plaši Site - rekla je Miljana.

- Kako da je se plašim kada sam je tukla po Asminovom - rekla je Aneli.

- Dođi kod mene moja bivša draga, sedi kraj mene - rekao je ASmin.

- Ma beži bre, vidi kako se smeješ kada sam ti blizu - rekla je Aneli.

- Kao i ti kada sam ja blizu - dodao je Asmin.

- Ja moram da kažem da je Nerio morao da baci stvari od majke monstruma - rekla je MIljana.

- Ja ne znam ko je pokrenuo priču Sitine stvari, ako je to istina, ja ću sve stvari pobacati. Miljana ja sam to već rekao u radiju, ali ti se ponovljaš. - rekao je Nerio.

Autor: N.B.